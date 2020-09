Priscilla Salerno è la madrina degli AAE 2020: evento il 13 settembre a Milano

Priscilla Salerno è una delle dive a luci rosse più amate e apprezzate del nostro Paese. La sua fama è internazionale e ha vissuto fino a poco tempo fa negli Stati Uniti d’America. Una star di film per adulti molto determinata, forte, preparata e impegnata anche in altri settori: dal mondo della scuola a quello della politica. Ha infatti insegnato educazione sessuale nelle scuole ed è sempre in prima linea anche nelle attuali elezioni regionali in Campania. Ora Priscilla è stata scelta come madrina degli AAE (Awards Adult Entertainment) 2020, che si terranno il 13 settembre a La Carrozzeria a Milano.

Priscilla Salerno è stata scelta come madrina del grande evento perché è una delle più influenti figure del mondo adult moderno. È attrice, produttrice e imprenditrice. Ad oggi vanta più di 20 milioni di visualizzazioni su po**hub e la sua casa di produzione sforna scene di livello tutti i mesi. Priscilla ha reinventato la figura di po***star, andando a toccare molteplici aspetti della carriera artistica.

Ad oggi è un’affermata influencer e tramite la sua agenzia di marketing si occupa di cercare nuovi volti da poter lanciare, in questa occasione ne avrete un assaggio. Inoltre come abbiamo già accennato poco anzi, Priscilla si è distinta per aver portato importanti battaglie nei licei d’Italia, andando nelle classi a parlare del fenomeno del revenge p**n. Tra i suoi ultimi amori c’è la politica che sta affrontando con la passione che la contraddistingue.

LA SECONDA SCELTA DI PRISCILLA SALERNO: INTERVISTA ALL’ATTRICE A LUCI ROSSE

Una “ghiotta” occasione per tutti i suoi numerosi fan e sostenitori per poterla vedere dal vivo in tutta la sua sensualità e bellezza è la tappa degli Awards a Milano, dove Priscilla presenterà la sua nuova casa di produzione ed una delle sue girl, Blue Eyes.