Valerio Pino conferma il colpo di fulmine con Anna Safroncik: “Ci furono baci mozzafiato”

Valerio Pino ha confermato il colpo di fulmine con la bellissima attrice ucraina naturalizzata italiana Anna Safroncik al nostro sito iGossip.it. I fatti risalgono a diversi anni fa, come ci ha confidato una fonte alcuni giorni fa, ma non c’è stata nessuna storia d’amore segreta ma una serata di intensa passione vissuta in un famoso locale romano, l’Art Cafè nel centro di Villa Borghese. Oggi Valerio Pino è single, mentre, Anna Safroncik è felicemente fidanzata con il deejay Tommaso Cicchinelli. Ma che cosa è successo durante e dopo quella serata all’Art Cafè tra Valerio e Anna? Ovviamente siamo pronti e disponibili ad accogliere una eventuale replica della splendida e bellissima attrice. Subito dopo il salto, troverete l’intervista al ballerino professionista e modello di origini calabresi!

Ciao Valerio, ci potresti dire qualcosa in più in merito alla segnalazione giunta alla nostra redazione su una presunta tresca tra te e Anna Safroncik?

È successo diversi anni fa! Sì, è vero, ho conosciuto Anna durante una serata in discoteca a Roma, fu un colpo di fulmine: la sua bellezza e i suoi occhi mi rapirono subito, impossibile non cadere tra le sue braccia! Tra noi ci furono baci mozzafiato indimenticabili. Ci videro in molti quella sera, ma non avrei mai immaginato che qualcuno potesse parlarne! Ho un ricordo molto positivo di Anna: oltre ad essere una bravissima e bellissima attrice, è una donna dolce ed elegante.

Valerio Pino – Foto: iGossip.it

E poi che cosa è successo?

Purtroppo la mia vita in quel momento non mi permetteva di andare avanti e di approfondire la conoscenza. Vivevo all’estero, era tutto difficile e complicato. L’avessi conosciuta oggi, l’avrei sposata!

Ma come, hai dichiarato di essere gay e alcune tue relazioni omosessuali sono state al centro del gossip internazionale… e oggi sposeresti una donna?

Ci sono alcune notti che mi addormento pregando di svegliarmi al mattino dopo eterosessuale “vero”, e non perché io non accetti la mia sessualità, ma purtroppo faccio sempre scelte sbagliate quando si tratta di ragazzi gay. Credo che con le donne sarei stato molto più fortunato.

Valerio Pino – Foto: IGOSSIP.it

Che cosa ti auguri per il futuro?

Mi auguro che presto riaprano i confini con gli Stati Uniti e che questo virus sparisca, così da potermi trasferire nuovamente all’estero. L’Italia non fa per me… per sopravvivere in questo Paese devi essere privo di dignità, disposto a tutto, scendere a compromessi e cercarti raccomandazioni.