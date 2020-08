Il make-up può diventare un problema per le donne con gli occhi sensibili perché tende a irritarli e farli lacrimare. Quali sono gli errori da non fare con gli occhi sensibili?

Occhi sensibili- foto pixabay.com

Gli occhi sensibili meritano di essere trattati con qualche accortezza in più, specialmente quando si parla di make-up.

Dall’ombretto al mascara fino ad arrivare alla matita, infatti, sarebbe meglio scegliere cosmetici formulati per gli occhi sensibili. A volte, però, anche questo non basta.

A influenzare l’irritabilità degli occhi sensibili subentrano alcuni piccoli errori che si commettono senza badarci troppo.

4 errori da non fare con gli occhi sensibili

Non basta scegliere cosmetici pensati per gli occhi sensibili per evitare di irritarli e affrontare arrossamenti, secchezza o lacrimazione e infezione.

Quello che serve davvero è conoscere i principali errori da non fare con gli occhi sensibili per scongiurare problematiche varie ed essere sempre perfette.

Mani

L’igiene prima di tutto, soprattutto quando si soffre di occhi sensibili. Prima di procedere con il make-up occhi è essenziale lavarsi le mani (anche per evitare di trasferire germi e batteri nelle formulazioni).

2. Mascara

Quando si applica il mascara bisognerebbe evitare di andare troppo vicino alla radice delle ciglia per evitare che le setole dello scovolino o il prodotto finiscano nell’occhio.

Per sicurezza si potrebbe optare per un mascara ipoallergenico e uno degli scovolini venduti separatamente oppure lavare accuratamente lo scovolino ogni volta. Gli occhi sensibili ringrazieranno

3. Rima interna

La rima interno dell’occhio viene spesso delineata con la matita occhi per mettere in evidenza lo sguardo, ma non è la scelta migliore per gli occhi sensibili.

Spesso e volentieri colorare la rima interna dell’occhio irrita gli occhi sensibili e ne provoca la lacrimazione. Il risultato è un disastro di make-up.

Il modo migliore è applicare la matita al di fuori della rima interna dell’occhio o, se proprio non si vuole rinunciare, affidarsi a una matita occhio biologica.

4. Ciglia inferiori

Applicare il mascara sulle ciglia inferiori consente di “aprire” l’occhio e rendere più profondo lo sguardo, ma potrebbe irritare gli occhi.

Gli occhi potrebbero essere irritati sia dalla formulazione che dal movimento di applicazione del mascara sulle ciglia. Insomma sarebbe meglio evitare.

Se proprio non volete rinunciare a questa occasione di make-up allora dovreste provare con prodotti naturali e mantenere sempre pulito lo scovolino in quanto ricettacolo di germi e batteri.