Quando si indossa un abito color azzurro o Tiffany non è sempre facile scegliere il tipo di make-up da abbinare, specialmente perché non valgono le stesse regole di accostamento con un look total blue.

Dall’azzurro al verde acqua, la gamma dei colori del cielo può mettere in difficoltà anche la make-up addicted più esperta.

Come abbinare il make-up agli abiti azzurri e Tiffany

Come abbinare il make-up agli abiti azzurri e Tiffany è una questione di armonizzazione dei colori e valorizzazione dell’outfit.

Make-up naturale

Il modo migliore sfoggiare un make-up all’altezza dell’abito azzurro è quello di creare un look il più naturale possibile: base trucco omogenea, rossetti nude o rosati e smokey eyes dei toni del marrone o eyeliner.

Focus sulle labbra

Il make-up da può essere incentrato sulle labbra, tingendole di un rosa vivace come il fucsia, il magenta o il rosa Barbie. Via libera anche per il classico rossetto rosso!

Quelle che vogliono essere sempre sul pezzo possono indossare un rossetto prugna o viola senza rischiare di cadere in errore.

Il trucco occhi, invece, deve lasciare la scena alle labbra, magari arricchendosi soltanto di una riga sottilissima di eyeliner e mascara.

Tono su tono

Il make-up tono su tono è il preferito dalle star dello showbiz perché ripropongono sugli occhi le stesse sfumature del vestito.

Va da sé che il trucco può andare dai trucchi esuberanti con eyeliner blu o azzurri alle prove più audaci con ombretti metallizzati.

L’essenziale è cercare di non andare oltre la palpebra mobile e scegliere tra un colore intenso o al massimo sfumato con il grigio.

Occhio al blush

Le make-up addicted che vogliono osare col colore senza tingere le labbra possono scegliere un blush con un colore più acceso, rigorosamente sfumato verso le tempie.

Colori complementari

Le make-up addicted che non amano le prove facili possono sfruttare la complementarità dei colori optando per trucchi più o meno artificiosi a base di ombretto arancione o bronzo.

È possibile sfruttare la regola della complementarità dei colori anche lasciando gli occhi al naturale e indossando un rossetto arancione sulle labbra.