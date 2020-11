I cosmetici minerali assecondano le prove di make-up delle donne con pelli sensibili e chi fa scelte “green”. Scopriamo come applicare l’ombretto minerale!

Ombretto minerale- foto pixabay.com

Dal fondotinta al blush fino all’ombretto. Il mondo dei cosmetici minerali offre tutti i prodotti cosmetici tradizionali in chiave BIO.

Si tratta di formulazioni cosmetiche composte da polveri minerali o estratti vegetali appositamente pensati per le donne con pelli sensibili.

In pratica i prodotti minerali sono i validi alleati di make-up per tutte coloro che soffrono di allergie, irritazioni, couperose, allergie, acne e così via.

Tra i cosmetici minerali più apprezzati spiccano gli ombretti minerali perché non rovinano la pelle e non irritano gli occhi. Tutto senza perdere in termini di impatto estetico.

Le polveri minerali sono versatili, colorate e sgargianti, ma potrebbero nascondere qualche insidia quando si prova ad applicarle.

Come applicare l’ombretto minerale

Le make-up addicted alle prime armi possono avere qualche problema nell’usare l’ombretto minerale, un po’ per la sua texture un po’ per la composizione.

Non ci resta che capire come applicare l’ombretto minerale e iniziare a scoprire il nuovo mondo della cosmesi.

Polvere

Tutto quello che bisogna fare è prelevare una piccola quantità di ombretto con un pennello o le dita, liberarsi dell’eccesso e applicarlo sull’occhio.

In questo caso sarebbe meglio usare un primer occhi o un fondotinta minerale miscelato a un po’ di crema viso in modo da far aderire la polvere e far durare il make-up più a lungo.

Liquido

La polvere minerale può essere applicata anche con un metodo liquido destinato a potenziare il colore dell’ombretto.

È sufficiente prelevare un po’ di prodotto con il pennello, trasferire la polvere in una ciotolina, aggiungere qualche goccia d’acqua e mescolare fino a ottenere una consistenza liquida omogenea.

A questo punto si passa all’applicazione del prodotto sulla palpebra, si attende qualche secondo e si sfuma con un pennello asciutto o le dita.

Il metodo liquido permette di usare l’ombretto minerale anche come un eyeliner colorato lungo tutta l’attaccatura delle ciglia.

Crema

L’ombretto minerale può diventare un ombretto cremoso semplicemente mescolando il pigmento con una crema viso dalla texture leggera.

Dopo aver trasformato la polvere in crema colorata, quindi, non bisogna far altro che applicarla sulla palpebra con un pennello o un dito, aspettare qualche minuto e sfumare.