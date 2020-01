Le make-up addicted odiano sprecare i cosmetici, un po’ per amore e un po’ per economia. Come far fronte agli imprevisti nel make-up allora?

Gloss colorato- foto chelny.vibirai.ru

I piccoli intoppi sono all’ordine del giorno quando si ama dare libero sfogo alla creatività con il make-up ed essere sempre impeccabili sia con un look da giorno che con un look da sera.

Il rossetto preferito che termina proprio sul più bello, l’ombretto adorato che non sta bene con il look o la matita occhi colorata che stona con il trucco occhi.

Che dire allora di quando quello che resta è insufficiente per realizzare il make-up giusto e tanto desiderato?

Certo qualche consiglio per salvare il trucco è sempre ben accetto, ma saper riutilizzare il make-up è un’altra cosa.

Come far fronte agli imprevisti nel make-up

Reinventare il make-up significa essenzialmente imparare a combinare i vari cosmetici per avere trucchi nuovi di zecca e fare fronte a qualsiasi insidia dell’ultimo minuto.

Non ci resta che scoprire come combinare i vari cosmetici per reinventare, ridurre gli sprechi efar fronte agli imprevisti nel make-up!

Matita colorata scura – Se quello che manca è una matita occhi medio/scura allora è possibile usare la matita nera e applicare sopra l’ombretto della nuance preferita.

– Se quello che manca è una matita occhi medio/scura allora è possibile usare la matita nera e applicare sopra l’ombretto della nuance preferita. Matita colorata chiara – È possibile creare una matita colorata chiara semplicemente applicando una matita occhi bianca e stendendo l’ombretto colorato sopra con un pennellino.

– È possibile creare una matita colorata chiara semplicemente applicando una matita occhi bianca e stendendo l’ombretto colorato sopra con un pennellino. Mascara colorato – Abbiamo già avuto modo di capire come creare un mascara colorato , ma in alternativa si può applicare il mascara e tamponare il pigmento colorato prima che si asciughi.

– Abbiamo già avuto modo di capire , ma in alternativa si può applicare il mascara e tamponare il pigmento colorato prima che si asciughi. Correttore arancio – Il correttore aranciato è utilissimo per correggere le occhiaie bluastre e per crearlo basta miscelare un correttore beige e un ombretto arancio rigorosamente mat.

– Il correttore aranciato è utilissimo per correggere le occhiaie bluastre e per crearlo basta miscelare un correttore beige e un ombretto arancio rigorosamente mat. Correttore viola – Le occhiaie viola che appaiono all’improvviso sul viso possono essere gestite mescolando un correttore beige e un ombretto giallo opaco.

– Le occhiaie viola che appaiono all’improvviso sul viso possono essere gestite mescolando un correttore beige e un ombretto giallo opaco. Correttore verde – Le make-up addicted che devono nascondere un brufoletto possono contare su un correttore verde fai da te (correttore beige e ombretto verde mat).

– Le make-up addicted che devono nascondere un brufoletto possono contare su un correttore verde fai da te (correttore beige e ombretto verde mat). Illuminante cremoso – Il viso può essere illuminato con un illuminante cremoso fai da te mischiando un pezzetto di burrocacao e un ombretto in polvere.

– Il viso può essere illuminato con un illuminante cremoso fai da te mischiando un pezzetto di burrocacao e un ombretto in polvere. Gloss colorato – Le labbra possono tingersi di un gloss impalpabile ma colorato. Come? Basta aggiungere i pigmenti colorati al gloss trasparente e applicare la miscela sulle labbra.

– Le labbra possono tingersi di un gloss impalpabile ma colorato. Come? Basta aggiungere i pigmenti colorati al gloss trasparente e applicare la miscela sulle labbra. Rossetto mat – La texture opaca dei rossetti può essere ricreata applicando un rossetto e picchiettando un velo di cipria trasparente.

– La texture opaca dei rossetti può essere ricreata applicando un rossetto e picchiettando un velo di cipria trasparente. Rossetto nude – Le donne che vogliono sperimentare il rossetto nude prima di acquistarlo possono mescolare un po’ di rossetto e correttore cremoso o in stick per ottenere una tonalità impalpabile.