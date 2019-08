Quanto ne sai di mascara per sopracciglia?

Le sopracciglia incorniciano lo sguardo e ridefinire le proporzioni del viso, ma non è facile gestirle. Via libera al mascara per sopracciglia!

Non solo matita per sopracciglia. I mascara per sopracciglia donano forma, colore e volume alle sopracciglia, rendendole elementi caratteristici che valorizzano il make-up occhi e la bellezza del viso.

Tipi di mascara per sopracciglia

Si fa presto a dire “mascara per sopracciglia” se non si conoscono le differenze dei diversi prodotti in commercio, uno per ogni esigenza di make-up.

Curativo

Questo tipo di mascara contiene sostanze nutrienti e idratanti che promettono di curare le sopracciglia stimolandone la crescita e rendendole più forti.

Basta applicare il prodotto sul viso deterso prima di andare a dormire e risciacquare il tutto al mattino seguente.

Colorato

Il mascara colorato formulato per le sopracciglia colora la zona in modo da rendere le sopracciglia più piene e definite.

Anche in questo caso, però, il mascara colorato non deve stravolgere i colori del viso: marrone scuro in presenza di capelli scuri, marrone chiaro se si hanno capelli biondi e ruggine con capelli rossi.

Mascara trasparente o gel per sopracciglia?

Il mascara trasparente può diventare un ottimo fissante e definitore per le sopracciglia, ma presenta caratteristiche diverse rispetto al gel per sopracciglia.

Questo significa che, anche se entrambi sono trasparenti e ricordano i mascara occhi nell’aspetto, devono essere considerati come due soluzioni differenti.

Mascara trasparente – Il mascara trasparente aiuta a evidenziare le ciglia folte e a sottolineare lo sguardo senza ricorrere a un tocco di colore.

– Il mascara trasparente aiuta a evidenziare le ciglia folte e a sottolineare lo sguardo senza ricorrere a un tocco di colore. Gel per le sopracciglia – Il gel per le sopracciglia è un cosmetico con scovolino appositamente pensato per fissare e ordinare le sopracciglia.

Come utilizzare il mascara per sopracciglia

La prima cosa da sottolineare è che un mascara o gel per sopracciglia non può essere applicato sulle ciglia in quanto si tratta di una zona con un livello di sensibilità differente.

All’inverso, invece, un cosmetico che si usa per le ciglia può essere utilizzato anche per le sopracciglia senza alcun rischio.

Tutto quello che bisogna fare è applicare il cosmetico multitasking nel senso della crescita dei peli delle sopracciglia esercitando leggere pressioni e ripetere il movimento contro pelo per creare un certo volume.

