Lo smokey eyes è un trucco passe-partout che si adatta a ogni situazione grazie a qualche piccola variazione. Oggi scopriamo lo smokey eyes nero e oro!

Smokey eyes- foto irc.lv

Negli ultimi anni lo smokey eyes nero amato da tutte le make-up addicted ha lasciato spazio ad altre prove dai toni caldi alle sfumature più brillanti.

Vale la pena, però, tentare nuove strade quando si tratta di occasioni speciali. E cosa c’è di meglio della combinazione tra nero e oro?

Come realizzare lo smokey eyes nero e oro

Lo smokey eyes nero si impreziosisce di una nota calda e glamour dai toni dorati e lucenti che promette di valorizzare lo sguardo.

Che sia una festa di compleanno o una cena romantica, infatti, ogni occasione è quella giusta per sfoggiare uno smokey eyes nero e oro scintillante.

È sufficiente realizzare uno smokey eyes nero e applicare un ombretto oro nella parte interna o al centro della palpebra per un effetto soft o creare grafismi ed effetti complessi per un risultato più eccentrico.

Insomma lo smokey eyes nero e oro può diventare più soft o più strong a seconda delle esigenze, ma non passa mai inosservato.

Non ci resta che scoprire qualche idea per variare lo smokey eyes nero e oro e valorizzare lo sguardo in ogni occasione!

Angolo interno

L’ombretto dorato può essere applicato nell’angolo interno dell’occhio in modo da ingrandire e illuminare lo sguardo.

Centro della palpebra

Lo smokey eyes nero può essere impreziosito con una nota dorata al centro della palpebra e ottenere un effetto meno marcato.

Effetto soft

Le make-up addicted che non vogliono osare optare per una variante più soft, vale a dire uno smokey eyes realizzato con ombretti sfumati, oro al centro della palpebra e nero nell’angolo esterno.

Risultato intenso

Lo smokey eyes nero e oro in versione soft può essere reso più intenso semplicemente utilizzando ombretti glossy ed eyeliner nero.

Sfumatura ampia

Le occasioni speciali possono essere omaggiate con un trucco più scenografico e quindi con sfumature più ampie ed evidenti.

Luminosità extra

È possibile rendere lo smokey eyes nero e oro ancora più luminoso. Basta usare due ombretti dorati di tonalità diverse sulla palpebra superiore e applicare l’ombretto nero solo lungo la rima cigliare inferiore.

Effetto bijoux

Le make-up addicted che vogliono sentirsi protagoniste possono rendere ancora più prezioso lo smokey eyes scintillante applicando qualche paillettes o foglia d’oro.