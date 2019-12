Il piegaciglia regala ciglia incurvate e occhi da cerbiatto, ma non sempre si sa come sceglierlo. Scopriamo come scegliere il piegaciglia e avere risultati impeccabili!

Le make-up addicted più esperte sanno come usare il piegaciglia alla perfezione senza commettere errori e/o rischiare di rovinare le ciglia.

Le donne che si affacciano per la prima volta a questo accessorio di make-up tendono a considerarlo come un piccolo strumento di tortura, ricorrendo a vari stratagemmi per piegare le ciglia senza piegaciglia.

In realtà è sufficiente imparare come scegliere il piegaciglia e conoscere tutti i segreti di questo strumento di bellezza in grado di restituire uno sguardo profondo da red carpet.

Come scegliere il piegaciglia

Il piegaciglia serve a incurvare la rima ciliare superiore e far esprimere il massimo potenziale espressivo dello sguardo, a prescindere dal taglio degli occhi o dal colore dell’iride.

Sapere come scegliere il piegaciglia giusto è il primo passo da compiere per ottenere occhi grandi e sguardo affascinante.

Piegaciglia tradizionale – Il piegaciglia tradizionale possiede una struttura in metallo, silicone o plastica a forma di forbici e una specie di fessura pensata per accogliere le ciglia.

– Il piegaciglia tradizionale possiede una struttura in metallo, silicone o plastica a forma di forbici e una specie di fessura pensata per accogliere le ciglia. Piegaciglia a pinza – Il piegaciglia a pinza presenta una struttura per l’appunto a pinza e una fessura con striscia in silicone o gomma che schiaccia e piega delicatamente le ciglia.

– Il piegaciglia a pinza presenta una struttura per l’appunto a pinza e una fessura con striscia in silicone o gomma che schiaccia e piega delicatamente le ciglia. Piegaciglia a caldo – Il piegaciglia a caldo si presenta sotto forma di penna e riesce a incurvare le ciglia se viene pressato leggermente e spostato dal basso verso l’alto.

Qualsiasi tipo di piegaciglia si scelga, però, è importante trattare le ciglia con delicatezza per evitare di rovinarle con pressione eccessiva e manovre improbabili.

Per quanto riguarda il piegaciglia a caldo, poi, bisogna ricordarsi di usarlo soltanto prima del mascara e di evitare il contatto con gli occhi.

Quanto costano?

In linea di massima il piegaciglia non è mai un accessorio di make-up troppo costoso, anche se il prezzo varia in base al brand, al materiale e alla presenza di qualche piccolo extra.

Va da sé che è meglio evitare prodotti troppo economici perché rischiano di rovinare le ciglia a causa dei loro materiali scadenti.

È possibile risparmiare qualcosina acquistando il piegaciglia in concomitanza di qualche promozione della profumeria preferita oppure online in vari e-commerce o siti di prodotti di bellezza con un semplice click.