Come realizzare un make-up verde e oro

Gli accostamenti di ombretti diversi possono realizzare qualcosa di unico sugli occhi. Scopriamo come realizzare make-up verde e oro!

Ombretto oro- foto pixabay.com

Il mondo del make-up offre tantissime soluzioni per riuscire a valorizzare lo sguardo e a focalizzare l’attenzione sugli occhi.

È sufficiente conoscere il potenziale espressivo dei vari ombretti per riuscire a costruire un trucco occhi dal forte impatto visivo, qualcosa di unico.

Per esempio il make-up verde e oro unisce tutto il potenziale espressivo dell’oro e le caratteristiche dell’ombretto verde.

Da un lato l’ombretto oro “accende” lo sguardo e dona tocco glamour al make-up occhi mentre dall’altro lato il verde regala un tocco intenso e magnetico.

A chi sta bene il make-up verde e oro?

Il make-up verde e oro è un trucco perfetto per tutte le donne con gli occhi marroni (castani o nocciola) perché entrambi i prodotti esaltano le sfumature dell’iride.

La gamma di colori utilizzati in questo make-up si adatta alle pelli dal sottotono caldo e più in generale alle carnagioni scure, specialmente se si utilizza un verde scuro come il verde bottiglia.

Per quanto riguarda la tonalità del verde, però, sarebbe meglio tenere in considerazione l’età, virando verso toni più chiari in giovane età e nuance più scure in età più matura.

Come realizzare il make-up verde e oro

Il make-up verde e oro viene costruito stendendo il vede sulla parte più esterna dell’occhio per allungare lo sguardo e l’oro sull’angolo interno dell’occhio per illuminare il make-up.

La prima cosa da fare è applicare un primer occhi o un ombretto beige su tutta la palpebra mobile in modo da creare una base uniforme e prolungare la durata del make-up.

Subito dopo è necessario stendere un ombretto marrone mat nella piega dell’occhio, un ombretto bianco sulla palpebra mobile e un ombretto verde nella parte più esterna dell’occhio.

A questo punto è possibile applicare un ombretto nero dal finish opaco sull’angolo esterno dell’occhio e un ombretto oro sull’angolo interno dell’occhio.

Il segreto per avere un “effetto Wow” davvero sorprendente è sfumare i colori e quindi evitare stacchi di colore tra i vari prodotti.

Per completare il make-up verde e oro è bene tracciare un tratto di matita nera o eyeliner nero, restando molto vicini all’attaccatura delle ciglia e allungandolo il più possibile verso l’esterno.

In questo trucco occhi molto particolare non può certamente mancare un bel po’ di mascara nero, meglio se con effetto allungante.