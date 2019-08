Le amanti del trucco naturale preferiscono le tonalità nude al colore, ma spesso non sono soddisfatte del suo effetto poco luminoso. Come rendere più luminoso il make-up naturale?

Il make-up naturale promette di nascondere qualsiasi imperfezione e sottolineare la bellezza naturale del viso. Tutto senza appesantire il viso con il trucco.

In questo tipo di make-up tutto diventa impercettibile e i colori accesi e sgargianti lasciano spazio a nuance nude e chiarissime.

Questo tipo di make-up si rivela perfetto in qualsiasi occasione, anche se può lasciare insoddisfatte le donne che vorrebbero un tocco di luce in più senza ricorrere a un trucco labbra cartico o un trucco occhi eccentrico.

7 Modi per rendere più luminoso il make-up naturale

Il modo migliore per rendere più luminoso il make-up naturale è quello di creare punti luce e sfruttare qualche finish particolare.

Non ci resta che scoprire come rendere più luminoso il make-up naturale e divertirci a sperimentare nuovi modi di intendere il look nude.

Illuminante

L’illuminante può rendere davvero speciale il make-up naturale, specialmente se viene applicato su punti strategici quali l’arco di Cupido, il naso, gli zigomi e l’arcata sopraccigliare.

Le make-up addicted dalla pelle grassa, però, non dovrebbero esagerare con l’uso dell’illuminante per non ritrovarsi con un effetto untuoso.

Blush up

Il blush up è un tipo di make-up ispirato agli anni ’80 che punta tutto su un colore più intenso e sfumature a regola d’arte.

Per illuminare un make-up naturale è sufficiente completare il look con un tocco di blush arricchito di microperle.

Pesca e corallo

Il make-up nude può virare verso tonalità rosa un po’ più strong come il pesca o il corallo, meglio se con un finish shimmer.

È sufficiente applicare un tocco di blush dalle nuance arancio sulle gote, un velo di ombretto pesca sulle palpebre e un po’ di illuminiate per ottenere un risultato nude più scintillante.

Glitter

Cosa c’è di meglio di un tocco di glitter per rendere più luminoso un make-up naturale? Insomma basta illuminare la parte esterna dell’occhio e gli zigomi con un tocco glitterato.

Silver

Un modo alternativo per rendere più luminoso il make-up naturale è far risaltare lo sguardo utilizzando un ombretto in crema color argento nell’angolo interno dell’occhio.

Questo tocco di luce del make-up occhi dai toni nude deve essere completato con sopracciglia pettinate e definite.

Marrone

La realizzazione di un make-up occhi nei colori della terra può rendere più luminoso il make-up naturale senza cadere nell’uso del colore.

A correre in aiuto delle make-up addicted più fantasiose arriva lo smokey eyes dai toni marroni, meglio ancora se associato a un tocco di luce nell’angolo interno dell’occhio.

Gloss

Le appassionate di make-up nude possono puntare tutto sulle labbra, vestendole con un gloss luminoso. L’effetto scintillante è assicurato!

Myriam