Il rossetto nude marroncino unisce il potenziale del rossetto marrone e l’impalpabilità del rossetto nude per restituire una tonalità bellissima. Scopriamo come sceglierlo!

Rossetto nude- foto belicious.es

Per noi il rossetto marrone non ha più segreti da quando ne abbiamo parlato come un prodotto in grado di rendere il look più audace.

A questo si aggiunge la capacità del rossetto nude di colorare le labbra senza rubare la scena al make-up occhi.

Va da sé che il rossetto nude marroncino è la soluzione ideale per chi non vuole rinunciare a dare la giusta importanza alle labbra con un tocco di colore raffinato.

Come scegliere il rossetto nude marroncino

Quando si parla di rossetto nude marroncino si fa riferimento a una gamma di sfumature del color carne con sottotono marrone.

Le varie tonalità di questo rossetto richiedono un po’ di accortezza nella scelta per non scivolare in errori grossolani di make-up.

La regola d’oro generale per evitare un effetto smorto è quella di scegliere una nuance in grado di creare contrasto con i colori del viso.

Non ci resta che capire quali sono le tonalità del rossetto nude marroncino e come scegliere il rossetto più adatto a colorare le labbra.

Nocciola – Il colore nude che tende al nocciola sembra sposarsi perfettamente con i colori scuri dalle nuance calde.

– Il colore nude che tende al nocciola sembra sposarsi perfettamente con i colori scuri dalle nuance calde. Greige – Il mix di grigio e beige può essere difficile da indossare, considerando le diverse pigmentazioni, ma basta sceglierlo alla luce naturale per trovare quello giusto.

– Il mix di grigio e beige può essere difficile da indossare, considerando le diverse pigmentazioni, ma basta sceglierlo alla luce naturale per trovare quello giusto. Marrone rosato – Il nude marroncino con pigmenti rosa smorza l’audacia del color nocciola e permette di indossare questo tipo di rossetto anche con capelli dai colori meno caldi.

– Il nude marroncino con pigmenti rosa smorza l’audacia del color nocciola e permette di indossare questo tipo di rossetto anche con capelli dai colori meno caldi. Mattone – Un rossetto color mattone di tonalità media evita di sbiancare le labbra e promette di metterle in risalto.

– Un rossetto color mattone di tonalità media evita di sbiancare le labbra e promette di metterle in risalto. Beige – Il beige non è un colore difficile, visto la nuance chiara e la tendenza cromatica verso il taupe. Eppure basta sceglierlo con una punta di rosa per avere un colore da usare a ogni occasione.

– Il beige non è un colore difficile, visto la nuance chiara e la tendenza cromatica verso il taupe. Eppure basta sceglierlo con una punta di rosa per avere un colore da usare a ogni occasione. Glossy – Quando si vuole indossare un colore complicato allora si può fare affidamento sul rossetto nude marroncino preferito ma dal finish glossato.