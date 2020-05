Quanto ne sappiamo di fondotinta in siero?

Il mondo del fondotinta ci offre soluzioni per affrontare problematiche differenti e ottenere risultati impeccabili in ogni caso. Conosciamo il fondotinta in siero!

Base trucco leggera- foto pixabay.com

Dal fondotinta in polvere al fondotinta con contagocce fino al fondotinta solare abbiamo imparato che la parola “fondotinta” nasconde incredibili opportunità.

In particolare il fondotinta in siero è un prodotto che promette di colorare l’incarnato mentre si prende cura della pelle.

Questo cosmetico allontana l’idea di un fondotinta come un cosmetico coprente e ci regala una soluzione smart e multifunzione.

Cos’è un fondotinta in siero?

Il fondotinta in siero è un prodotto rivoluzionario che assicura nutrimento e idratazione alla pelle e dona un colorito naturale.

Il cosmetico ha superato le formulazioni coprenti con “effetto maschera” traendo ispirazioni dalle BB Cream e le CC Cream.

Questo significa che possiamo considerare il fondotinta in siero come un prodotto a metà strada tra il cosmetico vero e proprio e i prodotti di skincare.

La formulazione di un fondotinta in siero, quindi, non può che presentarsi con una texture fluida e quasi impalpabile che nasconde diverse proprietà.

Da un lato dona un colorito fresco e sano mentre dall’altro lato si prende cura della pelle a 360 gradi nutrendola, idratandola e proteggendola da agenti esterni.

Quale effetto aspettarsi?

Il fondotinta in siero ha la capacità di lasciare la pelle morbida e setosa dopo l’applicazione, sfuggendo all’effetto “pelle unta”.

Il risultato finale di questo fondotinta innovativo è un incarnato sano, uniforme e raggiante decisamente a prova di selfie.

A questo si aggiungono le proprietà di ogni prodotto: fondotinta arricchito con antiossidanti e finish naturale, prodotti con boost peptidi, texture extra fluide e finissime dall’effetto setificante, varianti con filtro SPF e coprenza modulante e così via.

Qual è il fondotinta in siero giusto? Semplicemente quello che risponde meglio alle esigenze della pelle in relazione all’occasione.