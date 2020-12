Pantone 2021: il giallo Illuminating e l’Ultimate Gray nel make-up

Anche quest’anno il Pantone Color Institute ha stabilito i colori che domineranno il 2021. Scopriamo il giallo Illuminating e l’Ultimate Gray nel make-up!

Giallo Illuminating e Ultimate Gray- foto marketeris.sk

È passato un anno da quando l’istituto Pantone aveva eletto il Classic Blue a colore della stagione 2020 e quella decisione ci ha accompagnato in ogni scelta di stile, dall’outfit al trucco.

Il 2021 vedrà un cambio di rotta, ponendo l’accento su colori tanto diversi quanto stupendi: il giallo Illuminating e l’Ultimate Gray.

Dai capi di abbigliamento al make-up fino agli smalti, infatti, le due nuance Pantone 2021 promettono di accendere la bellezza.

I colori Pantone 2021

Qualche giorno fa l’azienda statunitense che si occupa di tecnologie per la grafica e catalogazione e identificazione dei colori ha decretato i colori che domineranno il 2021.

Stiamo parlando del Pantone 17-5104 Ultimate Gray e del Pantone 13-0647 Illuminating, due colori molto diversi che condividono un messaggio di speranza.

Da un lato il grigio intenso esprime un senso di stabilità e concretezza mentre dall’altro lato il giallo è sinonimo di positività da sempre.

Da sole o combinate, quindi, il giallo brillante e il grigio intenso si rivelano concrete e calde e per questo riescono a trasmettere un senso di fiducia.

Il nuovo anno, dopo un periodo caratterizzato dall’incertezza della pandemia, necessita di una forma di incoraggiamento che si traduce in due tonalità davvero vitali.

Giallo Illuminating e Ultimate Gray nel make-up

Il giallo Illuminating e l’Ultimate Gray saranno i colori dominanti anche nel make-up, dagli smokey eyes argento agli eyeliner giallo.

Sarà possibile creare dei make-up tono su tono, giocando con tonalità, texture e finish diversi ma dello stesso colore. Un esempio? Basta contornare gli occhi usando una matita occhi grigia e sfumare attentamente oppure giocare con due ombretti grigi per creare uno smokey eyes davvero particolare.

In alternativa sarà possibile combinare i due colori in modo da trovare un equilibrio che appaia decisamente audace e luminoso.

Le make-up addicted che vogliono combinare i colori potrebbero applicare il giallo Illuminating nell’angolo interno dell’occhio e sfumare l’Ultimate Gray grigio lungo tutta la palpebra mobile.

E ancora, potrebbero creare un eyeliner doppio: un eyeliner grigio per sottolineare lo sguardo e un eyeliner giallo per vivacizzare il make-up.

Per esempio potrebbero applicare il giallo vivace sulla palpebra mobile e sottolineare lo sguardo con una riga di eyeliner grigio o al contrario stendere il grigio intenso, sfumarlo lungo la palpebra e creare una riga di eyeliner giallo.

I due colori Pantone 2021 si prestano alla creazione di un make-up scenografico dai tratti puliti, ma decisamente appariscenti.

Che dire di uno smokey eyes colorato? Il giallo Illuminating e l’Ultimate Gray sono perfetti per sperimentare nuove versioni del classico smokey eyes grigio e nero.

Il consiglio in più …

Il tipo di carnagione potrebbe far nascere diversi dubbi e portare le make-up addicted a non sfruttare appieno il potenziale del giallo Illuminating.

Per questo sarebbe meglio usare un ombretto giallo con effetto perlato insieme al giallo Illuminating in caso di carnagione chiara e optare per un colore carico e fluorescente in caso di carnagione scura.