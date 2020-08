Quanto ne sai di EE Cream? Perché preferirla a BB, CC e DD Cream?

Le creme viso colorate hanno rappresentano una vera svolta nel make-up, uniformando l’incarnato senza eccessi. Scopriamo le EE Cream!

Pelle stanca- foto pixabay.com

Forse abbiamo sentito parlare di BB Cream, CC Cream e DD Cream come di creme rivoluzionarie a metà strada tra le creme idratanti e i fondotinta.

Quello che spesso si ignora è che esistono anche delle creme multifunzione in grado di favorire la rigenerazione della pelle chiamate EE Cream.

Cosa sono le EE Cream?

Le EE Cream sono creme colorate capaci di idratare la pelle e uniformare l’incarnato, proprio come le protagoniste della cream mania. Ma non solo.

Alle funzioni base aggiungono proprietà rigeneranti e rivitalizzanti in grado di promuovere il turnover della pelle e migliorare l’aspetto del viso.

In pratica queste creme si rivelano dei toccasana per tutte le pelli stanche caratterizzate da pelle stanca e spenta e segni dell’età.

Non servono solo a truccare il viso, ma regalano un’energia extra in grado di stimolare la produzione di collagene e la rigenerazione cellulare.

Differenze con BB, CC e DD Cream

Le EE Cream presentano alcune differenze sostanziali rispetto alle altre creme: BB Cream, CC Cream e DD Cream.

Proprio come le altre creme puntano a idratare la pelle, uniformare l’incarnato e proteggere il viso dai raggi solari. In più però stimolano il rinnovamento cellulare grazie alla loro azione esfoliante.

All’interno della categoria EE Cream si possono distinguere due tipi di formulazioni: le Energy Enhancing Cream con potenziamento di energia e le Even Effect Cream con effetto uniformante.

Da un lato ci sono le creme con un’azione energizzante, vale a dire che stimolano la produzione di collagene e la rigenerazione della pelle. Si tratta di prodotti destinati a un uso serale.

Dall’altro lato ci sono le creme che uniformano e illuminano l’incarnato e creano un’opera ristrutturante e antiossidante. Hanno un SPF e sono perfette per combattere la pelle spenta e i segni del tempo.

Le caratteristiche di queste creme colorate ci lasciano intuire che si tratta di prodotti indicati per le pelli mature, ma che si adattano anche alle make-up addicted dalla pelle stanca.

Come usare le EE Cream?

Tutte le EE Cream presentano una texture facilmente lavorabile sia con i polpastrelli che con il pennello da fondotinta.

In linea di massima possono essere usate da sole in qualità di crema colorata oppure come base sulla quale applicare il fondotinta.