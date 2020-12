Quanto ne sappiamo di gel per sopracciglia?

Un’arcata sopraccigliare definita può fare la differenza quando si parla di definizione dello sguardo o proporzioni del viso. Scopriamo il gel per sopracciglia!

Sopracciglia- foto pixabay.com

La prima cosa da sapere è che si tratta di un cosmetico pensato per fissare e ordinare le sopracciglia.

Pur essendo un fissante e definitore per sopracciglia, però, è molto diverso dal mascara trasparente, vale a dire un prodotto in grado di far risaltare le ciglia e le sopracciglia senza ricorrere al colore.

Gel per sopracciglia: cos’è e a cosa serve

Il gel per sopracciglia permette di avere sopracciglia ordinate e simmetriche senza creare make-up troppo costruito e senza eccedere con il trucco. Ma cos’è esattamente?

Questo prodotto non è altro che un gel cremoso in grado di riempire, definire e allungare l’arcata sopraccigliare, conferendole un aspetto ordinato e preciso.

Esistono moltissimi tipi di gel per le sopracciglia, da quelli waterproof che durano a lungo a quelli colorati che sostituiscono le matite per sopracciglia fino a quelli con cera che fissano i peli più ribelli.

Tra i prodotti più apprezzati spiccano i gel volumizzanti, vale a dire prodotti in grado di infoltire le sopracciglia a livello visivo.

Qual è il gel per sopracciglia migliore? Semplicemente il prodotto che si applica facilmente e si asciuga velocemente perché così si evitano disastri di make-up.

Certo è possibile realizzare il gel per le sopracciglia in casa, ma avere a disposizione un cosmetico appositamente formulato può fare la differenza.

Come usare il gel per sopracciglia

La maggior parte dei gel per le sopracciglia in commercio si presenta sotto forma di mascara in modo da facilitare l’applicazione grazie allo scovolino.

Basta usare lo scovolino del prodotto per pettinare l’arco sopraccigliare seguendo la direzione dei peletti (parte interna verso l’alto, parte intermedia verso l’esterno e parte esterna verso il basso).

È necessario anche tracciare tratti piccoli e leggeri lungo il bordo superiore delle sopracciglia per ottenere un effetto naturale.

Il segreto dell’applicazione del gel per sopracciglia è quello di non uscire al di fuori dalle sopracciglia per non indurire i tratti del volto.

Se non si dispone di prodotto con scovolino, invece, è necessario avere a disposizione alcuni strumenti: pennellino angolato per definire l’arcata e preparare le sopracciglia e spazzolino per fissare le sopracciglia.