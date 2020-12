Il rossetto marrone ha conquistato le abitudini di molte make-up addicted amanti dei rossetti viola e prugna. Ma quanto ne sappiamo di rossetto marrone cioccolato?

Labbra marroni- foto pixabay.com

Negli ultimi anni c’è stata una specie di riscoperta dei rossetti scuri anche di giorno e in particolare del rossetto marrone cioccolato.

Si tratta di un colore che, pur essedo marrone, si distacca completamente dal marrone mattone dai forti richiami anni ’90.

Il rossetto marrone cioccolato porta sulle labbra il colore intenso e audace del cioccolato per creare un look che non passa inosservato.

A chi sta bene?

Il rossetto marrone cioccolato è un cosmetico deciso che richiede qualche piccola attenzione per essere indossato al meglio in ogni sua variante (cioccolato fondente, cioccolato al latte o gianduia).

La prima cosa da sapere è il colore marrone cioccolato fondente si abbina perfettamente alle pelli medio scure e ambrate e non bada troppo al colore dei capelli.

Va da sé che è meglio optare per un altro tipo di rossetto in caso di pelli chiare e capelli scuri perché la combinazione creerebbe un contrasto troppo forte. Meglio optare per colore gianduia o cioccolato al latte.

Quando si parla di rossetto cioccolato è necessario ricordare che si tratta di un colore scuro in grado di assottigliare le labbra a livello ottico.

In ultimo, ma non per importanza, il marrone cioccolato è uno di quei colori che tende a ingiallire i denti e per questo andrebbe evitato se non si vanta una dentatura bianchissima.

Come usare il rossetto marrone cioccolato

Il rossetto marrone cioccolato colora le labbra di un colore scuro che promette di donare un tocco rock al make-up.

In questo senso sarebbe meglio non caricare troppo la base trucco e il make-up occhi per non scivolare nell’eccesso e dare la giusta importanza al rossetto.

Se si sceglie di indossare il rossetto color cioccolato allora sarebbe meglio costruire un make-up occhi dai toni nude e mettere in risalto lo sguardo usando il mascara.

Le make-up addicted che non vogliono rinunciare a uno sguardo dall’effetto luminoso possono creare un trucco occhi sui toni dell’oro o del beige.

Per quanto riguarda il colore cioccolato bianco, invece, possiamo dire che tende al beige e consente di focalizzare l’attenzione sul make-up occhi. Sì a uno smokey eyes marrone o a un trucco carico e luminoso.