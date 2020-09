Il viso può acquisire un tocco radioso grazie al make-up e in particolare all’applicazione dell’illuminante . Ma quali sono gli accessori per applicare l’illuminante?

Pennelli trucco- foto pixabay.com

Sapere quali sono i punti dove applicare l’illuminante non è sufficiente per ottenere un effetto luminoso e un aspetto rilassato.

In effetti non avrebbe senso applicare il cosmetico su zigomi, fronte, arcata sopraccigliare, dotto lacrimale, punta del naso e arco di Cupido senza sapere come applicarlo nel modo giusto.

Insomma l’applicazione dell’illuminante rischia di far scivolare nell’errore anche le make-up addicted più attente.

8 Accessori per applicare l’illuminante

La pelle spenta e opacizzata da smog, stress e insonnia trova un valido alleato nell’illuminante proprio grazie al suo potere brillante e rilassante.

Per ottenere un make-up impeccabile e apparire sempre belle e riposate, però, è importante avere a disposizione gli strumenti giusti per applicare il cosmetico.

Non ci resta che scoprire quali sono gli accessori per applicare l’illuminante e come ottenere un risultato impeccabile!

Pennello grande – Il pennello da cipria con le sue dimensioni e le sue setole poco fitte è perfetto per applicare il cosmetico su tutto il viso. Piumino – Il piumino può essere utile per applicare l’illuminante su tutto il viso replicando i gesti con cui si applica la cipria. Pennello angolato – L’accessorio preferito per la tecnica del contouring si rivela perfetto per contornare zigomi, naso e mascella. Pennello a lingua di gatto – Il pennello usato per applicare l’ombretto può essere usato per illuminare il tratto sopraccigliare e sfumare il prodotto con gli ombretti del make-up. Pennello per eyeliner – Questo accessorio presenta una punta sottile estremamente precisa che riesce a stendere l’illuminante in una zona particolare come l’arco di Cupido e/o il contorno labbra. Pennello per labbra – Il pennello per labbra con le sue setole compatte è ideale per illuminare le labbra nella parte centrale. Applicatore sfumino – Lo sfumino della matita occhi è una spugnetta appuntita che permette di essere molto precisi nell’applicazione dell’illuminante in prossimità del condotto lacrimale. Dita – Le dita sono perfette per chi non ha confidenza o non ha sotto mano gli altri accessori di make-up. D’altronde possono coprire aree piccole e grandi e riscaldano il prodotto migliorando l’effetto finale.