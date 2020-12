Quanto ne sappiamo di rossetto rosa indiano?

Il rossetto rosa regala un tocco di colore femminile alle labbra, ma deve essere gestito bene per non fare errori. Scopriamo il rossetto rosa indiano!

Rossetto- foto pixabay.com

La giusta tonalità di rosa può fare la differenza, abbinandosi all’incarnato e ai colori del volto e ponendo l’accento sulle labbra.

Per esempio un rosa antico risulta ideale per le make-up addicted con la carnagione chiara dal sottotono freddo che desiderano ottenere un effetto romantico.

E ancora, un rosa aranciato che vira verso il corallo sta bene a tutte le donne dalla pelle ambrata (meglio se con capelli ramati).

Ma come indossare il rosa indiano? Come sfruttare al meglio questa tonalità piena che dona un tocco di fucsia alle labbra?

Il rossetto rosa indiano

Il rosa indiano è un fucsia impreziosito da riflessi blu dalla base calda o neutra, insomma un magenta molto intenso che trae ispirazione dalla rosa indiana o Indian Rose.

È un’alternativa decisamente più interessante del fucsia tradizionale e meno scontata del rosso intramontabile.

Questo rossetto promette di catturare l’attenzione, regalando la possibilità di truccare gli occhi in modo semplice e naturale (punto luce e mascara per esempio).

Se non si vuole rinunciare a un make-up occhi completo allora si può costruire uno smokey eyes dai toni chiari, virando verso il tortora, lo champagne, il grigio o il rosa.

In linea di massima però sarebbe meglio evitare un make-up occhi con colori caldi come pesca, oro, arancione o rosso.

Il rossetto rosa indiano può donare un tocco vivace e frizzante sia in inverno che in estate: da un lato “accende” anche i look più scuri mentre dall’altro lato si presta alla freschezza delle giornate estive.

A chi sta bene?

Basta sfogliare qualche rivista di moda per notare l’uso del rossetto rosa indiano su modelle more dalla pelle olivastra.

Sostanzialmente il colore vivace e i riflessi blu si adattano alle donne con pelle abbronzata, olivastra o caramello dagli occhi scuri e dai capelli ancora più scuri.

In realtà, il rossetto rosa indiano si adatta anche alle donne con la carnagione più chiara e gli occhi chiari (verdi o azzurri). Perché? Il rosa rende i colori del volto molto più vividi.