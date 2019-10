Scopriamo come indossare il rossetto grigio

Le make-up addicted più audaci possono contare su tonalità di rossetto stravaganti come il rossetto grigio. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere!

Le labbra possono colorarsi di una tonalità inedita e stravagante, dal rossetto nero al rossetto verde fino ad arrivare al rossetto grigio.

Seguendo un po’ la tendenza dei capelli dalle sfumature grigie, infatti, questo rossetto ha conquistato il cuore di molte beauty blogger e star dello showbiz (prima tra tutti Beyoncé).

Oggi il grigio canna di fucine, il grigio malva, il grigio taupe e tutte le atre tonalità di grigio promettono di creare un make-up intenso e sensuale che attira l’attenzione.

Come indossare il rossetto grigio

La particolarità delle tonalità del grigio non devono spaventare, visto che il rossetto grigio può essere declinato a qualsiasi tendenza e a qualunque look.

In pratica è sufficiente abbinare il rossetto dalle tonalità del grigio a un trucco occhi dalle tonalità calde e un velo di blush sulle guance per evitare l’effetto zombie o dark e portarlo con orgoglio.

Le appassionate di trucco più indecise possono abbinare questo colore particolare a un make-up nude per ottenere un look glamour.

Come è facile intuire, quindi, l’effetto dipende dalla tonalità e dal finish del rossetto grigio che si sceglie di indossare e dai colori scelti per il make-up.

In questo senso un make-up occhi troppo scuro può rendere il rossetto grey difficile da portare tanto di giorno quanto di sera mentre un trucco occhi impalpabile può aiutare a non appesantire l’effetto finale del rossetto.

A chi sta bene?

Un rossetto stravagante come il rossetto dalle tonalità grigie può essere un azzardo se non si sa a chi sta bene, quando e come indossarlo sulle labbra.

Le tonalità grigie stanno bene a tutte le appassionate di trucco che vantano una pelle olivastra o scura, occhi castani e chioma cioccolato.

Certo non è off-limits neanche per le bionde, ma occorre prestare attenzione agli abbinamenti con il resto del make-up e il look.

Tutto dipende da quanto ogni make-up addicted riesca a sentirsi a proprio agio con un look stravagante, d’impatto e un po’ aggressivo.

Myriam