Tutto quello che c’è da sapere sul rossetto azzurro

Il rossetto rosso ha lasciato spazio a prodotti più eccentrici e inusuali che possono rendere le labbra uniche. Scopriamo il rossetto azzurro!

Rossetto celeste- foto pinterest.it

Non è una novità che il mondo dei rossetti proponga colori audaci indossabili spesso e volentieri in occasione di feste a tema o festival. Un esempio? Il rossetto grigio.

Tra tutti i vari rossetti eccentrici spicca senza dubbio il rossetto blu perfetto per impreziosire i look più insoliti e originali.

Ai toni scuri e intensi del rossetto blu si può preferire la vivacità, la singolarità e l’effetto rock chic del rossetto azzurro.

Si tratta di un rossetto a tutti gli effetti da non confondere con il gloss azzurro che diventa trasparente appena viene applicato sulle labbra in modo da neutralizzare i colori caldi regalare un sorriso più bianco.

Certo indossare il rossetto azzurro non è qualcosa che si può fare tutti i giorni, ma può aiutare a modificare il trucco preferito e/o costruire un look eccentrico per le serate particolari.

Cosa sapere sul rossetto azzurro?

Il rossetto azzurro rompe gli schemi della comfort zone e consente di raggiungere una nuova dimensione colorata, quella del colore preferito della Fata Turchina.

Prima di tutto è bene sapere che l’effetto finale dipende molto dal tipo di rossetto azzurro che si intende utilizzare.

Per esempio, i rossetti con finish mat sono più vivaci ed eccentrici e definiscono le labbra in modo strong; insomma sono leggermente più difficili da portare.

I prodotti liquidi dall’effetto cremoso permettono di sfoggiare labbra turchine in modo più soft e soprattutto senza preoccuparsi delle imperfezioni delle labbra.

A fare la differenza nell’effetto finale è il tipo di incarnato, considerando che questo rossetto eccentrico si sposa perfettamente con la pelle bianchissima o la carnagione scura.

In ultimo, proprio come succede per il gloss azzurro, il rossetto dai toni azzurri “sbianca” i denti a livello visivo e regala un sorriso più bianco.

Come abbinare il rossetto celeste

Non è detto che per indossare il rossetto celeste si debba indossare un vestito di Carnevale o costruire un outfit da festival estivo.

Le make-up addicted più audaci possono decidere di colorare le labbra di azzurro anche quando indossano un tailleur nero o un look denim.

Sì anche ad abiti lunghi di colore giallo, gonne bianche in voile e look dai toni marrone e accessori in cuoio.