Sappiamo come indossare i rossetti eccentrici?

Il mondo dei rossetti lascia alle make-up addicted molte alternative, dalle labbra nude alle labbra stravaganti. Come indossare i rossetti eccentrici?

Quando si parla di rossetti eccentrici si spazia nel mondo dei colori e delle texture, quelle che rendono le labbra davvero originali e inedite.

Le make-up addicted che amano sperimentare possono adattare il rossetto all’outfit per ottenere un look nuovo oppure sentirsi pienamente se stesse con un tocco di colore.

Consigli per indossare i rossetti eccentrici

È un errore pensare ai rossetti eccentrici dalle nuance viola, blu, nero o grigio e così via come a cosmetici da relegare alle occasioni (es. Carnevale o Halloween).

Non è raro però che le appassionate di make-up cadano in errore, sbagliando gli abbinamenti e/o esagerando con il colore.

Tutto questo può essere evitato tenendo a mente qualche piccolo consiglio su come indossare i rossetti eccentrici.

Viola

Il rossetto viola si rivela una scelta comunicativa che deve sapersi armonizzare anche con il resto del make-up. Come fare?

Tutto quello che bisogna fare è creare una base viso leggera e impeccabile, optare per un trucco nude o rosato quasi impalpabile e scegliere un rossetto con un sottotono che si adatti alla carnagione.

Nero

Quando si sceglie di indossare un rossetto nero è necessario curare il make-up in ogni minimo particolare: base trucco naturale, primer labbra, matita labbra opaca in tinta, texture scelta in base all’occasione e trucco occhi nude.

Blu

Il rossetto blu si rivela estremamente stravagante per via della tonalità fredda a cui fa riferimento e per questo occorre fare particolare attenzione con una pelle dal sottotono freddo.

Va da sé che è preferibile giocare con i toni freddi e i toni caldi, magari optando per un make-up occhi dai toni rosati o rame.

Grigio

Che dire del rossetto grigio? Può diventare un vero e proprio protagonista del make-up, specialmente se si mantengono le stesse tonalità o si vira verso il sabbia o il rosa per quanto riguarda il trucco occhi.

Verde

Il rossetto verde può essere un’arma a doppio taglio se non si sa come gestire il colore stravagante alla perfezione.

È meglio optare per un look total green sia sugli occhi che sulle labbra oppure abbinare il rossetto verde a un make-up occhi dai toni caldi.