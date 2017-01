Bergamo Sposi: il salone dedicato al benessere e al wellness degli sposi

Bergamo Sposi, che come ogni anno dal 1997 rinnova l’appuntamento dedicato al matrimonio direttamente alla Fiera di Bergamo, propone per la sua 19esima edizione una grande novità. Dal 3 al 5 Febbraio 2017 arriva infatti la nuova Area Wellness, dedicata al benessere, alla bellezza ed alla salute della coppia.

Saranno presentati nuovi trattamenti beauty, esclusive proposte sempre all’avanguardia: queste sono solo alcune delle piacevoli sorprese che Bergamo Sposi, da sempre in linea con i cambiamenti dei trend di settore, sta preparando per la nuova edizione.

L’idea di creare un’Area propositiva per Wellness & Beauty nasce con l’obiettivo di aiutare gli sposi a scoprire come benessere ed estetica possano diventare essenziali per prepararsi al grande giorno ed affrontare con il massimo delle energie il percorso che li porterà al fatidico sì. Spose, sposi, damigelle e testimoni resteranno conquistati dalle numerose proposte studiate ad hoc dai professionisti del settore, al fine di capire come soluzioni concrete anti-stress possano diventare essenziali non solo per arrivare raggianti e splendenti alle nozze, ma anche per concedersi dei momenti di puro relax, in compagnia del partner.

Oltre ai trattamenti esclusivi, si potranno trovare idee per San Valentino, selezionate per la festa degli innamorati. Tra le novità, grande interesse per il Matrimonio Vegano, con proposte dedicate per un banchetto light&bio, trattamenti beauty, nail art e segreti di bellezza, consigli per la forma fisica e dimostrazioni dedicate.

Sarà presente anche la Vice-Campionessa Italiana di NailArt Rosaivana Gentile. La “Nails Star”, specialista nel settore unghie da oltre dieci anni, metterà a disposizione dei visitatori la sua professionalità e maestria, al fine di soddisfare ogni esigenza.