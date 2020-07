Chi è Fabio Mancini? Età, altezza, peso, modello, Armani, fidanzata, Instagram, Facebook

Chi è Fabio Mancini? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Come si chiama la sua fidanzata? Fabio Mancini è uno dei top model più famosi, apprezzati, ammirati e belli del fashion system internazionale. Fisico perfetto, sguardo magnetico, animo nobile, persona umile e genuina. Doti e qualità personali davvero rare nel mondo dello star system mondiale e in generale ai tempi di oggi. Anche per questi motivi, Fabio è molto amato e stimato dalle sue numerosissime fan e ammiratori gay, che lo seguono con grande amore e affetto su Instagram e Facebook. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata del top model da Guinness con Armani.

Fabio Mancini – Foto: Facebook

Chi è Fabio Mancini? La biografia

Fabio Mancini è nato l’11 agosto 1987, sotto il segno zodiacale del Leone, a Bad Homburg vor der Hohe in Germania. Suo padre è italiano, originario del comune di Castellaneta in Puglia, e la madre indiana. Ha un fratello minore che si chiama Marco, a cui è molto legato. Per motivi di lavoro, a 4 anni la sua famiglia si è trasferita a Valle Lomellina, dove Fabio ha trascorso la sua adolescenza. Si è diplomato in grafica e comunicazione a Casale Monferrato e ha frequentato due anni di Scienze Motorie all’Università di Torino. Il suo sogno da bambino era proprio quello di diventare un professore di educazione fisica. Ha tentato in tutti modi di proseguire questa carriera fino all’università, poi l’ha interrotta per la carriera inaspettata da modello. Alto 188 cm, taglia 48, scarpe 45, fisico scolpito, capelli castani, occhi verdi, fascino irresistibile e da bravo ragazzo per la stella della moda internazionale, che fa impazzire davvero tutti! I suoi valori e ideali sono la famiglia, l’amore e aiutare i giovanissimi che vogliono intraprendere la sua stessa carriera.

Qual è il ricordo più bello della sua infanzia? A noi di iGossip.it ha rivelato durante una intervista di qualche anno fa: “Il ricordo più bello erano le estati vissute con i miei familiari fra Castellaneta, il paese di origini di mio padre, e Acerno, il paese che attualmente considero il mio rifugio dove scappo appena posso. Una specie di Isola di Peter Pan, anche se Acerno è situato in mezzo alle montagne dell’Irpinia in provincia di Salerno. Ogni volta che torno amo sentire l’odore della legna bruciata…”. Lo sport è stato molto importante durante la sua adolescenza. Sempre ai nostri microfoni ha dichiarato: “Grazie alle lezioni di educazione fisica ho imparato e iniziato ad amare lo sport, facendolo diventare con il tempo una filosofia di vita. Ho sempre giocato a pallone e fatto nuoto, e lo sport mi ha salvato in tante fasi della mia vita”.

E poi ancora: “Amo tutto lo sport in generale, amo il movimento. Dal mio punto di vista, è utile per tantissime cose anche per quanto riguarda la nostra psicologia oltre che al miglioramento che può portare a livello estetico. Lo sport mi ha aiutato ad affrontare tantissime situazioni nella mia vita, a sconfiggere le mie paure, soprattutto in certe fasi della mia vita come l’insicurezza dell’adolescenza… è una valvola di sfogo psicologico che ti rafforza anche caratterialmente”.

Fabio Mancini

“Non ho moltissimo tempo per via del mio lavoro, ma appena posso corro moltissimo. Odio le palestre, non amo gli spazi chiusi, ma adoro parchi verdi e spazi aperti come il Parco Sempione, che amo. Non dico di essere un corridore professionista, ma ci provo. Amo il calcio e sono un super tifoso dell’Inter, che seguo da quando sono bambino!”.

Fabio Mancini

Per quanto riguarda l’alimentazione, non segue una particolarissima dieta. Mangia qualsiasi cosa anche se preferisce il pesce e la verdura alla carne, che mangia davvero poco, e pasta e pane. Adoro alla follia il sushi.

Chi è Fabio Mancini? La carriera

Fabio Mancini ha iniziato la sua carriera di top model. A 21 anni è stata infatti scoperto per caso dal manager siciliano Massimo Curella di Porto Empetocle, che l’ha portato dal Re della moda mondiale, Giorgio Armani. In quel periodo lui lavorava come commesso di un negozio di via Montenapoleone in Milano. Quell’incontro con re Armani gli ha stravolto per sempre la sua vita. Deve tutto al celebre divo della moda mondiale. Il suo debutto è avvenuto sulle passerelle di Giorgio Armani ed Emporio Armani durante la sua prima settimana della moda. Nel corso della sua splendida carriera ha calcato le ambite catwalks di Milano, Parigi, Londra e New York. Ha sfilato per numerosi stilisti italiani e stranieri fra i quali Dolce & Gabbana, Dolce & Gabbana Alta Sartoria, Vivienne Westwood, Dirk Bikkembergs, Marithé + François Girbaud, Ermanno Scervino, Brioni, Desigual, John Richmond, Rocco Barocco. Ha lavorato per clienti internazionali come Philipp Plein, Liu Jo, Massimo Dutti, Roberto Cavalli e Brunello Cucinelli.

È apparso sulle copertine di prestigiose riviste di moda quali L’Officiel, Posh Magazine, Whith Style, Heroes magazine, oltre ad aver posato per servizi di moda pubblicati su Harper’s Bazaar, Esquire (periodico), Men’s Health e Vogue. Mancini è stato protagonista di svariate campagne pubblicitarie per Carolina Herrera, Aigner, Borsalino, Carlo Pignatelli, Vince Camuto, Pierre Cardin, Yamamay e L’Oréal.

Lo scorso anno The Armani Icon Fabio Mancini ha festeggiato 10 anni di collaborazione con Armani con oltre 20 stagioni consecutive.

Chi è Fabio Mancini? La vita privata

Fabio Mancini – Foto: Facebook

Per quanto riguarda la sua vita privata, Fabio è molto riservato e discreto. Preferisce mantenere un low-profile sulla sua vita sentimentale. Sappiamo che è felicemente fidanzato da diversi anni con una ragazza, che non fa parte del mondo dello spettacolo e della moda.