Fabio Mancini è stato immortalato in tutto il suo splendore dal celebre e influente maestro italiano della fotografia, Gian Paolo Barbieri. Uno dei primi fotografi italiani, che ha contribuito a creare l’immagine di moda, ha fotografato il 29enne top model italiano e alcune foto dello shooting fotografico sono state pubblicate dal supermodello sui suoi profili Facebook e Instagram.

Il bellissimo, umile, sensibile e affascinante testimonial della campagna mondiale natalizia 2016 di Yamamay ha pubblicamente ringraziato il maestro italiano della fotografia sui social: “Essere stato per una mattinata sotto la lente fotografica di un’icona della fotografia italiana e mondiale non è stato solo un grande onore, ma un’esperienza unica che mi ha dato la consapevolezza che i geni esistono ancora. Da oggi per una settimana vi farò vedere i miei migliori scatti del maestro Gian Paolo Barbieri. Incredibile far parte della tua storia”.

Il top model da Guinness con Armani (16 stagioni consecutive in passerella per la prestigiosa maison italiana leader nel mondo della moda di re Giorgio Armani e ben 7 campagne pubblicitarie) ha condiviso alcune immagini ispirate agli anni ’90 che hanno mandato in delirio le ammiratrici e i fan di Mancini!

A presto con nuove foto, news e anticipazioni su Fabio Mancini!