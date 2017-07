Emily Ratajkowski super sexy in vacanza in Puglia

Emily Ratajkowski ha trascorso alcuni giorni delle sue vacanze estive 2017 in Puglia e in Campania. Una delle donne più belle e sexy del mondo ha condiviso alcune foto delle sue vacanze a Polignano a Mare, Ostuni e Costiera Amalfitana sul suo profilo Instagram, mandando in delirio i suoi fan!

La sexy star internazionale di #escile Emily Ratajkowski ha condiviso scatti meravigliosi dei paesaggi e delle bellezze naturali della Puglia e della Campania, ma al tempo stesso ha pubblicato anche alcune immagini del suo fisico da urlo e del suo Lato B mozzafiato!

La 26enne supermodella e attrice statunitense è rimasta davvero colpita dalle bellezze naturali e dai territori pugliesi e campani!