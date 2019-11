La regina Elisabetta d’Inghilterra dice addio alle pellicce: la svolta animalista della sovrana

La regina Elisabetta II d’Inghilterra continua a stupire il mondo all’età di 93 anni. La sovrana ha detto addio alle pellicce, tra gli applausi e la gioia della comunità animalista mondiale. La svolta della regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth sta facendo rapidamente il giro del web e del mondo.

La notizia è frutto di una delle rivelazioni ricavate da un nuovo libro in uscita firmato da Angela Kelly, già assistente di Sua Maestà per l’abbigliamento e tuttora sua confidente informale.

Kelly ha rivelato che questa scelta della regina risale ad alcuni mesi fa. Il tabloid britannico The Sun ha evidenziato la portata del mutamento, mostrando foto d’Elisabetta impellicciata risalenti ancora a pochi anni fa. Mentre c’è chi nota come la novità sia in linea con le sensibilità ambientali dell’erede al trono Carlo e dei figli di lui (e nipoti della regina) William e soprattutto Harry, in prima fila su questo fronte con Meghan.

L’animalista Claire Bass si è detta “emozionata”, anche se il Times ha fatto notare come la svolta abbia dei limiti e la sovrana “non sia certo destinata a diventare vegana“. Ma come dicono in molti sul web, il primo e importante passo è stato fatto.

Redazione-iGossip