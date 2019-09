Meghan Markle madrina di una linea charity per donne disoccupate

Meghan Markle è la madrina di una linea charity per donne disoccupate. La 38enne Duchessa di Sussex ha lanciato questa iniziativa benefica in partnership con la sua amica stilista Misha Nonoo e con la collaborazione delle catene britanniche di grande distribuzione Marks & Spencer, John Lewis e Partners and Jigsaw con l’obiettivo di sostenere un’organizzazione di beneficenza, Smart Works, che aiuta le donne disoccupate nel Regno Unito.

La moglie del principe Harry ha rivelato che la collezione sarà fatta di modelli esclusivi e che per ciascun capo venduto ne sarà donato un altro alla charity: in modo da “essere ciascuno parte della storia dell’altro” e da ricordarci “che siamo in questo progetto insieme”.

L’ente no profit Smart Works fornisce apprendistato e vestiti adatti a presentarsi a colloqui di lavoro a donne rimaste senza impiego; finora ha aiutato 11mila persone a trovare un lavoro.

Redazione-iGossip