Moda, Vincenzo Maiorano dopo il blog lancia il sito di eventi e fashion style

Moda, eventi, comunicazione, fashion style e tanto altro ancora sul nuovo sito omonimo lanciato dal 23enne wedding planner e artista barese Vincenzo Maiorano. Reduce dal successo di Fashion Red Carpet 2016, il giovane fashion creator ed esperto di moda pugliese Vincenzo Maiorano è sempre alle prese con tanti progetti e iniziative di particolare rilievo.

Prima della seconda edizione di Fashion Red Carpet ha lanciato il suo Maiorano Fashion Magazine. A pochi mesi dall’evento di moda pugliese, il talentuoso artista ha presentato il suo nuovo sito omonimo che illustra il suo concetto di moda, i suoi numerosi e diversi lavori, oltre ovviamente ai progetti in cantiere.

Oltre ad essere l’ideatore e l’organizzatore del Fashion Red Carpet, Maiorano ha condotto il format sperimentale Femme Fatale nel 2011 e ha curato in qualità di direttore artistico l’evento Summer Fashion Night 2012. Inoltre ha organizzato i concorsi di bellezza regionali Miss Regina delle Puglie e Miss Mamma Puglia rispettivamente nel 2013 e nel 2014. Nell’anno della prima edizione del Fashion Red Carpet ha collaborato al calendario contro la violenza sulle donne e ha ricoperto il ruolo di art director del negozio Raffaella Calzature per la Notte Bianca.

In fin dei conti come ha raccontato lui stesso in una recente intervista: “Per me la moda è tutto. Da quando mi sveglio la mattina alla sera che vado a letto sono una macchina da guerra… penso, mangio e respiro moda. Per me il termine moda vuol dire essenza e piacere. Il fatto di toccare i tessuti, le impunture pregiate e i profumi dal gusto enfatico mi portano quotidianamente con entusiasmo e gioia nel magico mondo della moda”.

A presto con nuove scoppiettanti news su Vincenzo Maiorano!