OVS ha lanciato la campagna Love People Not Labels sulla bellezza dell’unicità e la pluralità come valore da vivere e condividere al di là delle etichette e degli stereotipi. Valori importanti e preziosi nel mondo del fashion. L’ad Ovs Stefano Beraldo ha spiegato: “Dopo il periodo della comunicazione tradizionale incentrata sulla bellezza delle top-model, Ovs ha scelto un approccio che tenga conto della pluralità dei modi di essere”.

“Questa campagna segna un ulteriore passo nel nostro modo di comunicare – ha aggiunto -, perché la moda si compenetra con l’individualità e la trasversalità vince sugli stereotipi. Le persone sono viste prima di tutto come esseri umani, non come consumatori”.

Redazione-iGossip