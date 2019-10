Accetto miracoli di Tiziano Ferro: la tracklist del nuovo album

Accetto miracoli di Tiziano Ferro è in uscita il 22 novembre 2019 per Virgin Records (Universal Music), con la produzione di Timbaland. Il suo nuovo album è stato anticipato dall’omonimo brano e da Buona Cattiva Sorte.

Il celebre e amatissimo cantautore originario di Latina ha annunciato proprio oggi la tracklist di Accetto miracoli con un post condiviso con i suoi milioni di follower sui social.

Tiziano ha scritto il post in tre lingue: «Signore e signori: la tracklist del disco», facendo seguire alla didascalia italiana una traduzione in inglese e una in spagnolo. «Chi sarà l’artista del duetto in Balla per me?», ha scritto Ferro, «Ve lo dirò lunedì».

Accetto miracoli di Tiziano Ferro: la tracklist dell’album

01. Vai ad amarti

02. Amici per errore

03. Balla per me

04. In mezzo a questo inverno

05. Come farebbe un uomo

06. Seconda pelle

07. Il destino di chi visse per amare

08. Le 3 parole sono 2

09. Casa a Natale

10. Un Uomo Pop

11. Buona (Cattiva) Sorte

12. Accetto miracoli

Redazione-iGossip