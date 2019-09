Another Blue Journey è il nuovo singolo degli Electrik Mantra: il video ufficiale

Another Blue Journey è il nuovo singolo degli Electrik Mantra. Il brano anticipa l’uscita dell’Ep dell’omonima band musicale, nata nel 2018 e composta da Mauro Iacobaccio, Franco Giarrocco e Marco Vollaro.

Another Blue Journey degli Electrik Mantra: il significato del brano e dell’EP

L’album, ed in particolare Another Blue Journey, nasce dalla necessità di comunicare una profonda preoccupazione per il percorso autodistruttivo intrapreso, in questo momento storico, dall’umanità.

Quello che gli Electrik Mantra intendono comunicare è: “Eccoci qua! Vediamo tutto quello che c’è intorno a noi e cosa ha portato la corsa al consumismo sfrenato, lo sfruttamento illimitato delle risorse del pianeta, lo sfruttamento delle popolazioni più povere in favore di quelle che vivono nelle zone più fortunate del mondo, le guerre, la violenza. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto seguendo ideali come il potere, l’avidità, il denaro, l’egoismo… stiamo andando incontro alla nostra stessa distruzione. Ma soffermiamoci a guardare anche tutto quello che di meraviglioso c’è su questo pianeta – hanno dichiarato gli artisti -, proviamo a cambiare prospettiva, proviamo a farci ispirare dalla natura e dall’istinto animale, che in fondo fa sempre parte di noi, anche se lo abbiamo dimenticato”.

La band musicale ha poi proseguito: “Facciamo parte dell’ecosistema così come tutte le altre creature viventi, anzi noi in quanto esseri umani abbiamo una grande responsabilità, siamo animali senzienti e, in quanto tali, abbiamo il dovere di proteggere il nostro mondo e preservare la vita di tutti gli altri esseri viventi. L’essere umano è in grado di fare grandi cose quando è guidato da ideali come l’amore, il rispetto, la solidarietà, l’empatia, ha raggiunto grandi traguardi grazie alla tecnologia e alle invenzioni che ha scoperto – ha aggiunto il gruppo -, non è detto che il progresso tecnologico debba necessariamente essere avverso alla natura, così come la natura non è avversa a noi, anzi è dalla nostra parte con la sua forza rigenerante, per questo si può rinascere anche dalle ceneri, ed è questo il messaggio di speranza che si vuole trasmettere”.

Another Blue Journey degli Electrik Mantra: il video ufficiale

Il video è stato pensato e realizzato per rispecchiare, grazie al supporto di immagini accuratamente scelte, lo spirito del pezzo che, in quanto strumentale, intende semplicemente emozionare anziché stupire.

Redazione-iGossip