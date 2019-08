Arte è l’album di debutto di Mambolosco e sarà pubblicato su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia). Il disco del trapper italo-americano sarà disponibile nei negozi, sulle piattaforme streaming e negli store digitali dal 13 settembre.

L’artista ha annunciato la notizia mediante un post condiviso con i suoi follower di Instagram: “Ho sempre voluto fare musica. Ho sempre voluto esibirmi davanti a persone. Ho raggiunto così tanti traguardi e mi avete dato così tante soddisfazioni che se me lo fossero venuti a raccontare anni fa, non avrei creduto a mezza parola, neanche per un secondo. Ho fatto live in tutto il paese e in ogni città sono stato sempre accolto con affetto e mi avete fatto sentire a casa”.

Per poi sottolineare: “Ringrazio tutti i miei fan per avermi supportato da sempre e aver creduto in me. Da troppo tempo mi sentivo chiedere Mambo hai fatto hit a destra e sinitra, ma un album quando lo fai? Dopo due anni che butto fuori singoli, oggi voglio dirvi una cosa. STO CHIUDENDO IL MIO PRIMO ALBUM! CE L’HO SCRITTO IN FACCIA ARTE FUORI IL 13/09/2019. AHHHHH OKEYYY BITCH”.

Padre statunitense e madre italiana originaria di Vicenza, Mambolosco ha iniziato la sua carriera postando video su YouTube. Il trapper fa parte del collettivo Sugo Gang: tra i brani pubblicati da Mambolosco, troviamo Cristiano Romambo Parte 1, Mille Giri e Me lo sento. Dopo il successo di Guarda come Flexo, Mambolosco ha pubblicato anche i singoli 420, Piano Piano Way e Soldi e vestiti di marca. Dopo Guarda come Flexo 2, il trapper ha pubblicato i singoli Bingo, Loco e Arcobaleno.

Redazione-iGossip