Fear Inoculum è il nuovo album dei Tool, il gruppo musicale alternative metal e progressive metal statunitense formatosi nel 1990 a Los Angeles, California. Il disco, in uscita il 30 agosto, arriverà a ben 13 anni di distanza dal loro più recente progetto discografico, 10.000 Days. Al momento non è stata svelata la tracklist del disco.

Il quartetto è formato dal cantante e compositore Maynard James Keenan, dal chitarrista Adam Jones, dal bassista Paul D’Amour (prima) e in seguito dal britannico Justin Chancellor e dal batterista Danny Carey. La band è in questi mesi impegnata in un tour mondiale nel corso del quale ha presentato per la prima volta in assoluto due pezzi inediti, Descending e Invicible, che dovrebbero credibilmente far parte del progetto.

