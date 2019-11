Benji e Fede in concerto all’Arena di Verona a maggio 2020

Benji e Fede si esibiranno in concerto all’Arena di Verona a maggio 2020 per la gioia e l’entusiasmo dei numerosi fan del duo musicale. I due amatissimi e popolari artisti hanno annunciato questo grande appuntamento live in programma per domenica 3 maggio 2020 a Verona mediante un video social.

I due cantanti hanno annunciato: “Domenica 3 Maggio 2020 ci sarà l’evento più importante della nostra carriera all’Arena di Verona: in una serata unica ripercorreremo con voi il lungo percorso che abbiamo vissuto insieme in questi anni. Per noi è un grande traguardo, sarà una festa incredibile per celebrare la musica e i momenti più belli, dalla prima cover in cameretta a tutte le canzoni del nuovo album”.

Per il duo musicale sarà la prima volta all’Arena di Verona. Ecco tutte le informazioni utili sul concerto:

Domenica 3 maggio 2020

Apertura cancelli – Ore 19:00

Inizio show – Ore 21:00

Prevendite Autorizzate: Ticketone.it

I biglietti sono disponibili su ticketone.it dal 15 novembre 2019 e in tutti i punti vendita Ticketone dal 20 novembre. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Consulta il sito www.vivoconcerti.com per scoprire i prezzi e tutti i dettagli del VIP PACKAGE.

