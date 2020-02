Bugo annichilisce Morgan a L’Assedio: “Deve far pace con se stesso”

Bugo ha annichilito Morgan a L’Assedio. Ospite nel salotto tv di Daria Bignardi, il cantante ha spiegato le ragioni del suo duetto con Marco Castoldi a Sanremo 2020 e la successiva squalifica dal Festival della canzone italiana.

Morgan e Bugo – Foto: Facebook

La lite sanremese e gli appelli di Morgan

Dopo i furiosi litigi con Bugo e il suo entourage, l’eccentrico e stravagante cantautore Marco Castoldi aveva rivolto il seguente appello al collega: “Ascoltami, ti chiedo scusa se te chiedi scusa a Sergio Endrigo per lo scempio che hai fatto di Canzone per Te. Poi torniamo a cantare insieme”.

Bugo ha poi dichiarato in radio al programma radiofonico Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, condotto da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari: “Non si può andare in tv dopo pochi giorni a dire ‘Facciamo pace se chiedi scusa a Sergio Endrigo’. Io non devo chiedere scusa a Endrigo. Non è un patrimonio di Morgan, ma dell’umanità. Chiedere una cosa così, dopo dieci giorni, la trovo una cosa imbarazzante”.

Bugo all’Assedio di Daria Bignardi

La pace tra i due sembra essere abbastanza lontano. Almeno a giudicare dalle ultime dichiarazioni rilasciate da Bugo a L’Assedio: “Io ho partecipato al Festival insieme a Morgan perché credo nell’amicizia. Io posso pure fare pace con Morgan ma, più che altro, lui dovrebbe fare pace con se stesso”.

Dunque, dopo aver rivisto per l’ennesima volta le immagini dell’abbandono del palco, Bugatti ha commentato: “È diventato quasi un film rivederlo. È tutto così romanzesco, non penso nemmeno di averla vissuta quella roba”.

Per poi sottolineare: “Ai miei occhi è stata una cosa abbastanza normale andare via. Non ho pensato, mi sono lasciato trasportare dalla mia personalità. Ho capito subito che c’era qualcosa che non andava quando ho sentito la prima strofa. Ho aspettato un attimo, poi ho preso il primo foglio e sono andato via. Io penso che si possono avere degli screzi, ma fare una cosa del genere… ha sfregiato la mia canzone – ha concluso -, un atto che un artista non dovrebbe mai fare”.

