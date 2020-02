Chi è Elodie? Età, altezza, origini, Amici, canzoni, Sanremo e Marracash

Chi è Elodie? Diventata famosa e popolare grazie al talent show di Canale 5, Amici, oggi è una delle cantanti più amate dagli italiani. Il suo timbro inconfondibile e la sua grinta non passano mai inosservati, come d’altronde le sue bellissime canzoni. Finisce spesso al centro del gossip per la sua love story con il famoso rapper Marracash. Ma quanti anni ha? Quali sono le sue origini? Conosciamola meglio, scoprendo l’età, la biografia, la carriera e la vita privata.

Elodie – Foto: Facebook

Chi è Elodie? La biografia

Elodie Di Patrizi è nata a Roma il 3 maggio 1990. Suo padre (operatore in un’emittente locale e musicista di strada) è italiano mentre sua madre (ex modella) è francese creola originaria della Guadalupa nelle Antille francesi. Pesa 60 chili ed è alta 168 cm. Ha una sorella minore di nome Fey. La sua adolescenza non è stata facile poiché i suoi genitori hanno avuto un divorzio turbolento e, poco tempo dopo, suo padre ha perso il lavoro mentre sua madre ha scoperto di dover combattere contro una terribile malattia. Si è diplomata al liceo socio-psicopedagogico. Ha diversi tatuaggi e ha un cagnolino che si chiama Billy Bob.

Chi è Elodie? La carriera

Elodie ha iniziato la sua carriera come modella. Poi ha lasciato il mondo della moda per dedicarsi alla sua più grande passione: la musica. Dopo essere stata eliminata alle fasi iniziali di X Factor nel 2009, ha avuto successo ad Amici di Maria De Filippi nel 2015 classificandosi al secondo posto e vincendo i premi della Critica e di RTL 102.5. Nello stesso periodo ha debuttato col suo primo album Un’altra vita, scritto da Fabrizio Moro e prodotto da Emma Marrone, che ha raggiunto la seconda posizione della classifica italiana degli album, oltre a essere stato certificato disco d’oro dalla FIMI per le oltre 25.000 copie vendute. Ha poi preso parte a diversi concerti, tour e show musicali. Nel 2017 ha partecipato al Festival di Sanremo di Carlo Conti classificandosi all’ottavo posto con il brano Tutta colpa mia. Ha poi duettato con diversi artisti e ha lanciato diverse hits di grande successo. Da fine gennaio 2020 è disponibile il suo terzo album in studio intitolato This is Elodie. Elodie è tra i big del Festival di Sanremo 2020 di Amadeus con la canzone Andromeda. Il brano è stato scritto da Mahmood e Dario Faini aka Dardust.

Elodie e Marracash – Foto: Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Elodie è stata fidanzata con Lele Esposito conosciuto durante la partecipazione come concorrente ad Amici. La loro liaison è terminata nel 2017. Poi è tornata insieme per un breve periodo con il suo ex fidanzato, il deejay Andrea Maggino. Ha avuto una storia di breve durata con un ragazzo leccese non famoso. Nell’estate 2019 ha ufficializzato la sua relazione d’amore con il rapper Marracash.