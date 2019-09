All In è la nuova canzone di El Blanco e White Skorpion. Il brano sarà disponibile dall’11 ottobre. La notizia è stata ufficializzata poche ore fa da El Blanco mediante alcune Instagram Stories condivise con i suoi 15mila follower.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sul significato del testo e sul video musicale del brano, anche se qualche particolare è trapelato sempre sui social. Lo slang musicale del pezzo è abbastanza forte e diretto: “Solo pussy, bad bitch, no snitch!”.

L’hashtag #nosnitch è presente in diverse Instagram Stories di El Blanco e White Skorpion. In alcune postate da El Blanco figura anche la bellissima e sexy web influencer ed ex naufraga vip dell’Isola dei famosi, Taylor Mega. Una sfida a colpi di #nosnitch che sta contagiando tanti fan.

Chi è El Blanco?

El Blanco è il nome d’arte del giovane artista tarantino Alessandro Bianco. Dopo una breve parentesi come deejay, il rapper pugliese ha lanciato il primo mixtape “Non ho Stato Io” e subito dopo il suo primo Ep intitolato “In Un Break”.

Nel 2017 ha scritto il suo secondo Ep, “Iceberg”. Lo scorso anno ha pubblicato su Spotify il suo nuovo album, intitolato “Storia di tutti i giorni”, che è composto da 16 tracce.

M4M4CITA di White Skorpion

Intanto prosegue senza soste il successo di M4M4CITA. Il singolo di debutto del 20enne artista fiorentino White Skorpion è stato pubblicato su etichetta Trap Lover e Visory Records con edizioni a cura di Thaurus Publishing (l’etichetta che ha lanciato il famoso rapper Sfera Ebbasta) – Visory Records – DFEdizioni ed è stato prodotto da Joe C. Il brano è fuori su Spotify, iTunes e YouTube.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL TESTO E GUARDARE IL VIDEO DI M4M4CITA DI WHITE SKORPION

Il video del brano, che vede come protagonista femminile l’ex concorrente di Temptation Island 2019 ed ex concorrente di Miss Italia, Sabina Bakanaci, ha quasi raggiunto le 200mila visualizzazioni su YouTube!

