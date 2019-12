J-Ax 2020, annunciate altre tre date. Mercoledì 22 gennaio è prevista la serata di GalAx al Blue Note a Milano con un pre-release concert del suo nuovo progetto discografico. Venerdì 24 gennaio ci sarà l’uscita del suo nuovo album ReAle. Il nuovo album di J-Ax, ReAle, sarà accompagnato da un lungo instore tour che non servirà semplicemente come firmacopie, ma anche come piccola tournée con dei live unplugged.

J-Ax 2020: tutte le date

24 gennaio al Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta)

25 gennaio al Centro Commerciale Maximall di Pontecagnano Faiano (Salerno)

27 gennaio al Centro Commerciale Città delle Stelle di Ascoli Piceno

28 gennaio al Centro Commerciale ESP di Ravenna

29 gennaio alla Feltrinelli di Milano

30 gennaio al Centro Commerciale Centro Sicilia di Misterbianco (Catania)

31 gennaio al Centro Commerciale Poseidon di Carini (Palermo)

1 febbraio al Centro Commerciale Elnos Shopping di Roncadelle (Brescia)

2 febbraio al Centro Commerciale Collestrada di Collestrada (Perugia)

3 febbraio al Centro Commerciale Mongolfiera Santa Caterina di Bari

4 febbraio all’Oriocenter di Orio al Serio (Bergamo)

5 febbraio al Centro Commerciale Iviali Shopping Park di Nichelino (Torino)

6 febbraio al Centro Commerciale Sesto di Sesto Fiorentino (Firenze)

7 febbraio al Centro Commerciale di Porto degli Ulivi di Rizziconi (Reggio Calabria)

8 febbraio al Centro Commerciale La Rotonda di Modena

13 febbraio al Centro Commerciale Tiburtino Shopping Center di Guidonia Montecelio (Roma)

14 febbraio al Centro Commerciale I Giardini del Sole di Castelfranco Veneto (Treviso)

15 febbraio al Centro Commerciale La Cittadella di Casale Monferrato (Alessandria)

16 febbraio al Centro Commerciale Il Centro di Arese (Milano)