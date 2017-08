Morgan su Marco Mengoni e Noemi: “Hanno avuto più successo di me”

Morgan ha parlato del successo dei suoi ex allievi del talent show X Factor, tra cui Marco Mengoni e Noemi, durante un’intervista rilasciata a Il Messaggero. L’eccentrico, stravagante e irriverente musicista Marco Castoldi, in arte Morgan, ha inoltre rivelato che il fatto di aver abbandonato Amici di Maria De Filippi 2017 e aver chiuso ogni rapporto con la regina di Mediaset Maria De Filippi gli ha fatto guadagnare la stima di tante persone.

L’esuberante artista Morgan ha dichiarato a Il Messaggero: “Ho guadagnato la stima di un sacco di brava gente e di intellettuali. I moloch come Maria De Filippi mi vogliono, così non creo concorrenza, poi mi danno fuoco. Mengoni, Noemi, Michele Bravi sono tutti stati miei allievi, hanno avuto più successo di me, ma quel successo è frutto del mio lavoro. Ma io vado avanti”.

Durissimo il suo commento sullo stato di salute della musica italiana… “Oggi ci siamo abituati ad ascoltare suoni disorganizzati – ha detto l’ex coach della squadra Bianchi di Amici 2017 – Ecco perché la gente si rifugia nel monosillabo e non sa più comprendere la complessità. Siamo circondati da ignoranti che vanno avanti a colpi di do, la, sol per entrare in classifica. C’è bisogno che aprano qualche libro. Sono stanco di quelli che fanno musica meccanica con canzoni tutte uguali. È musica da rincoglio….. Sono piccoli borghesi che dovrebbero lavorare in banca”.

Quali sono i suoi progetti per il futuro? Tornare in tv, evitando altre risse e scontri al vetriolo. “Adesso sto raccontando la mia vita in un audiolibro – ha asserito Marco Castoldi – che uscirà a settembre. E i concerti che sto facendo fanno parte di quel progetto. Vorrei fare tv dove non debba litigare più con nessuno. D’ora in poi andrò solo in studi televisivi dove mi tengono sedato”.

