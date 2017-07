Singoli più venduti in Italia da gennaio a giugno 2017: trionfa Despacito di Luis Fonsi feat. Daddy Yankee. La canzone Despacito di Luis Fonsi ft. Daddy Yankee ha battuto ogni record, risultando il brano più ascoltato in streaming della storia. Il singolo tormentone del 2017, che è stato riprodotto sulle varie piattaforme più di 4,6 miliardi di volte non ha rivali. Dopo Despacito c’è Shape of You del cantautore britannico Ed Sheeran. Sul gradino più basso del podio c’è il vincitore del Festival di Sanremo 2017 Francesco Gabbani con Occidentali’s Karma. Subito dopo il salto, troverete la top 30 dei singoli più venduti nel nostro Paese.

Classifica dei 30 singoli più venduti in Italia nell’ultimo semestre

1. DESPACITO di LUIS FONSI FEAT. DADDY YANKEE

2. SHAPE OF YOU di ED SHEERAN

3. OCCIDENTALI’S KARMA di FRANCESCO GABBANI

4. ROCKABYE di CLEAN BANDIT FEAT. SEAN PAUL & ANNE-MARIE

5. SOMETHING JUST LIKE THIS dei THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY

6. SUBEME LA RADIO di ENRIQUE IGLESIAS FEAT. DESCEMER BUENO, ZION & LENNOX

7. I DON’T WANNA LIVE FOREVER di ZAYN & TAYLOR SWIFT

8. BELIEVER degli IMAGINE DRAGONS

9. SENZA PAGARE di J-AX & FEDEZ FEAT. T-PAIN

10. CASTLE ON THE HILL di ED SHEERAN

11. PARIS dei THE CHAINSMOKERS

12. CHANTAJE di SHAKIRA FEAT. MALUMA

13. HUMAN di RAG’N’BONE MAN

14. ASSENZIO di J-AX & FEDEZ FEAT. STASH & LEVANTE

15. IT AIN’T ME di KYGO & SELENA GOMEZ

16. HEAR ME NOW di ALOK & BRUNO MARTINI FEAT. ZEEBA

17. PICCOLE COSE di J-AX & FEDEZ FEAT. ALESSANDRA AMOROSO

18. IL CONFORTO di TIZIANO FERRO FEAT. CARMEN CONSOLI

19. ALL NIGHT di PAROV STELAR

20. NO LIE di SEAN PAUL FEAT. DUA LIPA

21. YOU DON’T KNOW ME di JAX JONES FEAT. RAYE

22. BE MINE degli OFENBACH

23. CLOSER dei THE CHAINSMOKERS FEAT. HALSEY

24. I FEEL IT COMING di THE WEEKND FEAT. DAFT PUNK

25. SYMPHONY di CLEAN BANDIT FEAT. ZARA LARSSON

26. LET ME LOVE YOU di DJ SNAKE FEAT. JUSTIN BIEBER

27. IL DIARIO DEGLI ERRORI di MICHELE BRAVI

28. CHAINED TO THE RHYTHM di KATY PERRY FEAT. SKIP MARLEY

29. DON’T WANNA KNOW dei MAROON 5 FEAT. KENDRICK LAMAR

30. MILLION REASONS di LADY GAGA