Noi due è il nuovo album di Gigi D’Alessio. Il compagno della cantante Anna Tatangelo ha pubblicato il suo nuovo disco il 18 ottobre scorso. La notizia era stata annunciata dallo stesso cantautore napoletano via Instagram.

Noi due arriva a oltre due anni di distanza da “24 febbraio 1967”. In concomitanza con l’uscita del disco, D’Alessio ha iniziato un tour instore per incontrare i fan. L’artista ha annunciato i primi appuntamenti ma si sta attivando per aggiungerne altri e arrivare ovunque.

Noi due Instore Tour di Gigi D’Alessio: le date

24/10 FORMIA (LT) – CC Itaca – ore 17.00

25/10 MISTERBIANCO (CT) – CC Sicilia – ore 17.00

26/10 SIRACUSA – Media World c/o CC Archimede – ore 17.00

27/10 AGRIGENTO – CC Città dei Templi – ore 17.00

28/10 PALERMO – La Feltrinelli, Via Camillo Benso Conte di Cavour, 133 – ore 17.30

30/10 NAPOLI – CC Neapolis – ore 18.00

01/11 TORINO – CC Parco Dora – ore 17.00

02/11 BOLOGNA – CC Vialarga – ore 17.00

03/11 MILANO – CC Bonola – ore 17.00

04/11 STEZZANO (BG) – Media World c/o CC Le Due Torri – ore 18.00

