All Night di Parov Stelar: testo, traduzione e audio

All Night di Parov Stelar è uno dei singoli più venduti in Italia del 2017. Il brano è stato utilizzato per lo spot di una nota compagnia telefonica. L’autore, il cui vero nome è Marcus Fureder, è un disc jockey e musicista austriaco. Siete proprio curiosi di leggere il testo e la traduzione del singolo, e ascoltare l’audio della canzone? Subito dopo il salto, troverete tutto!

All Night di Parov Stelar: il testo

Then lets ride

Yeah all right, lets ride

Then lets ride

Yeah gonna ride

Lets right, all night

Then lets ride

Gonna ride

Lets ride, all night

He’d had would have tried!

(Oh!) He’d would have faced you!

All night long!

Then at last you’ve gone

He’d had would have tried!

(Oh!) He’d would have faced you!

All night long!

Then at last you’ve gone

He’d had would have tried!

(Oh!) He’d would have faced you!

All night long!

Then at last you’ve gone

He’d had would have tried!

(Oh!) He’d would have faced you!

All night long!

Then at last you’ve gone.

All Night di Parov Stelar: la traduzione

Poi corriamo

Sì, va bene, corriamo

Poi corriamo

Sì, va bene, corriamo

Corriamo, tutta la notte

Poi corriamo

Dobbiamo viaggiare

Corriamo, tutta la notte

Aveva detto che ci avrebbe provato!

(Oh!) Aveva detto che ti avrebbe affrontato!

Tutta la notte!

Poi, finalmente, sei andato

Aveva detto che ci avrebbe provato!

(Oh!) Aveva detto che ti avrebbe affrontato!

Tutta la notte!

Poi, finalmente, sei andato

Aveva detto che ci avrebbe provato!

(Oh!) Aveva detto che ti avrebbe affrontato!

Tutta la notte!

Poi, finalmente, sei andato

Aveva detto che ci avrebbe provato!

(Oh!) Aveva detto che ti avrebbe affrontato!

Tutta la notte!

Poi, finalmente, sei andato.

All Night di Parov Stelar: l’audio