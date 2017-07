Comunque andare di Alessandra Amoroso: testo e video ufficiale

Comunque andare di Alessandra Amoroso è stato scritto dalla stessa artista salentina insieme con Elisa ed è il secondo estratto dall’album Vivere a colori. La star di Amici di Maria De Filippi ha descritto così il brano: “Parla della positività e della speranza con cui mi piace affrontare tutto ciò che mi capita e soprattutto perché il protagonista è l’Amore, che per me è il motore e il senso di tutto. Non vedo l’ora di ballare e cantare questo pezzo insieme”. Il video della canzone è finito nel mirino dell’Associazione Amici Sostenitori della Polizia Stradale (ASAPS) perché nella clip Alessandra Amoroso è alla guida dell’auto senza cinture di sicurezza. Il presidente Giordano Biserni è stato molto schietto e duro: “Una bella canzone. Però cara Alessandra da lei non ci aspettavamo che nei 3 minuti e 42 secondi del suo video ci apparisse come conducente senza indossare le cinture di sicurezza, ma poi anche come passeggera sia nel sedile anteriore che in quello posteriore. Inutile dirle che le cinture sono obbligatorie anche lì, davvero sa…? Chi ha curato la sceneggiatura del suo simpatico video ha commesso un grave errore comunicativo, capiamo le esigenze dello spettacolo ma non possiamo rinunciare alle esigenze comunicative della sicurezza specie per tanti giovani suoi fan”. Ecco testo e video di Comunque andare.

Comunque andare di Alessandra Amoroso: il testo

Na na na na na na

Na na na na na na

Na na na na na na

Na na na na na na

Comunque andare

Anche quando ti senti morire

Per non restare a fare niente aspettando la fine

Andare perché ferma non sai stare

Ti ostinerai a cercare la luce sul fondo delle cose

Comunque andare

Anche solo per capire

O per non capirci niente

Però all’amore poter dire ho vissuto nel tuo nome

E ballare e sudare sotto il sole

Non mi importa se mi brucio la pelle

Se brucio i secondi, le ore

Mi importa se mi vedi e cosa vedi

Sono qui davanti a te

Coi miei bagagli ho radunato paure e desideri

Comunque andare anche quando ti senti svanire

Non saperti risparmiare ma giocartela fino alla fine

E allora andare che le spine si fanno sfilare

E se chiudo gli occhi sono rose e il profumo che mi rimane

E voglio ballare e sudare sotto il sole

Non mi importa se mi brucio la pelle

Se brucio i secondi le ore

Mi importa se mi vedi e cosa vedi

Sono qui davanti a te

Coi miei bagagli ho radunato paure e desideri

Comunque andare perché ferma non so stare

In piedi a notte fonda sai che mi farò trovare

E voglio ballare e sudare sotto il sole

Non mi importa se mi brucio la pelle

Se brucio i secondi le ore

E voglio sperare quando non c’è più niente da fare

Voglio essere migliore finché ci sei tu

E perché ci sei tu da amare

Dimmi se mi vedi e cosa vedi

Mentre ti sorrido io coi miei difetti ho radunato paure e desideri.

Comunque andare di Alessandra Amoroso: il video