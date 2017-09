L’amore mi perseguita di Giusy Ferreri feat. Federico Zampaglione è un brano passionale che racconta di un amore che ritorna costantemente sui suoi passi per ammettere e riconoscere che a volte ciò che unisce due persone è più forte di ciò che le divide. Un amore talmente forte che quasi ti perseguita… Il testo è stato scritto da Federico Zampaglione, che ha deciso di cantarlo insieme a lei in questo disco. Fra pochi giorni Giusy Ferreri diventerà mamma per la prima volta di Beatrice e ha regalato questo bellissimo brano ai suoi fan. Ecco il testo e l’audio di L’amore mi perseguita.

L’amore mi perseguita di Giusy Ferreri feat. Federico Zampaglione: il testo

La ragione cade giù

davanti ad un amore

che non sa capire più

dove vuole andare

Sei per me

sei per me

l’impossibile pensiero che mi porta via con sé

e non è, non è retorica

quando dico che il tuo amore mi perseguita

mi perseguita

l’amore mi perseguita

e mi perseguita

l’amore mi perseguita

Come è fredda la realtà

quando hai un chiodo dentro al cuore

io potevo averti qua

ma il destino è andato altrove

Sei per me

sei per me

il costante desiderio che mi porta via con sé

e non c’è più una logica

quando dico che il tuo amore mi perseguita,

mi perseguita

l’amore mi perseguita

l’amore mi perseguita

l’amore mi perseguita

e nel traffico del cuore

Cerco invano un po’ di pace

ma l’amore è più tenace, più di me

e dovrei lasciarmi andare

e così ricominciare

ma è l’amore che mi tiene qui con sé

e mi riporta a te

e mi riporta a te

La ragione cade giù

davanti ad un amore

L’amore mi perseguita

l’amore mi perseguita

mi perseguita

l’amore mi perseguita

e mi riporta a te.

L’amore mi perseguita di Giusy Ferreri feat. Federico Zampaglione: l’audio