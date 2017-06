Giusy Ferreri diventerà mamma per la prima volta di Beatrice fra 3 mesi. La celebre e amatissima cantante di Non ti scordar mai di me e il suo fidanzato, il geometra e cantante Andrea Bonomo, sono al settimo cielo. In occasione del Wind Summer Festival 2017, che andrà in onda a luglio per 4 serate su Canale 5, Giusy ha dichiarato a Vanity Fair di stare bene e di aver approfittato della condizione di benessere per lanciare Partiti Adesso, come sorta di augurio estivo prima di dedicarsi interamente alla gravidanza.

L’artista di Fa talmente male ha parlato della sua piccolina che porta in grembo: “Sto molto, molto bene. Mi sto godendo appieno questo periodo visto che a breve entrerò nell’ultimo trimestre che mi dicono sarà più sfiancante. Si chiamerà Beatrice. Mi piaceva l’idea che il nome esprimesse gioia e beatitudine. Non è un caso che in questo periodo di grande disumanità io e Andrea abbiamo scelto proprio Beatrice”.

Il parto non la spaventa affatto. Lei è sempre stata una donna forte, coraggiosa e determinata. “Sono sempre stata una persona coraggiosa. Molte donne dicono che il parto sia un’esperienza traumatica. Vedremo! Mia mamma quando aspettava me ha avuto un parto semplice e veloce, non ha fatto nemmeno in tempo ad arrivare in sala parto, ma ero la seconda figlia”.

La star di X Factor è davvero molto carica e si sta preparando con gioia ed entusiasmo al grande giorno. “Un’altra cosa che dicono tutte le mamme è che qualsiasi cosa accada te la dimentichi appena prendi in braccio tuo figlio. Accadrà così anche a me”. Nel frattempo sta dedicando molto tempo alla lettura: “Sto leggendo diversi libri, da Il codice dell’anima di James Hillman, in cui si parla di un’anima che sceglie la propria famiglia e il contesto dove nascere, alle letture di Khalil Gibran che dice: ‘I figli non sono i vostri figli’. Ci esorta quindi a comprendere e rispettare il loro percorso. Ecco, cercherò di trovare un equilibrio tra queste due filosofie, e di unire i valori che mi ha trasmesso la mia famiglia”.

Noi ne siamo certi, Giusy sarà una mamma speciale e perfetta!