You don’t know me di Jax Jones feat. Raye: testo, traduzione e video

You don’t know me di Jax Jones feat. Raye è uno dei singoli più venduti in Italia nel 2017. Siete curiosi di leggere il testo e la traduzione del brano, e guardare il video della canzone? Subito dopo il salto, troverete tutto!

You don’t know me di Jax Jones feat. Raye: il testo

Time is money, so don’t thought my mind

See me out with my girls, I’ma have a good time

Step back with your chit-chat, you’re killing my vibe

Oh ooh, ahh

See I can’t get too much of a good thing

Swear me I’ma dress up in the finest things

Please hold your tongue, oh, don’t say a damn thing

Hmm, see your iPhone camera flashin’

Please step back, it’s my style you’re crampin’

“You here for long?” Oh no, I’m just passin’

“Do you wanna drink?” No, thanks for askin’

(x2)

Uh, na na ay

Don’t act like you know me, like you know me

Uh, na na ay

I am not your homie, not your homie

Uh, na na ay

Don’t act like you know me, like you know me

Uh, na na ay

You don’t know me, yeah

I mean, we can throw the shapes together

But it doesn’t mean you’re in my circle

Yeah, cruise through life and I’m feeling on track

And if you can’t keep up, you better fall back

‘Cause money looks better when I see it all stacked up

Uh uh uh, see I can’t get too much of a good thing

Swear me I’ma dress up in the finest things

Please hold your tongue, oh, don’t say a damn thing

Hmm, see your iPhone camera flashin’

Please step back, it’s my style you’re crampin’

“You here for long?” Oh no, I’m just passin’

“Do you wanna drink?” No, thanks for askin’

(x2)

Uh, na na ay

Don’t act like you know me, like you know me

Uh, na na ay

I am not your homie, not your homie

Uh, na na ay

Don’t act like you know me, like you know me

Uh, na na ay

You don’t know me, yeah

[Instrumental/ vocal break]

See your iPhone camera flashin’

Please step back, it’s my style you’re crampin’

“You here for long?” Oh no, I’m just passin’

“Do you wanna drink?” No, thanks for askin’

Uh, na na ay

Don’t act like you know me, like you know me

Uh, na na ay

I am not your homie, not your homie

Uh, na na ay

Don’t act like you know me, like you know me

Uh, na na ay

You don’t know me, yeah.

You don’t know me di Jax Jones feat. Raye: la traduzione

Il tempo è denaro, quindi non pensare

Guardami uscire con le mie ragazze, passerò del buon tempo

Fai un passo indietro con il tuo chiacchierare, stai rovinandomi l’atmosfera

Oh ooh, ahh

Vedi io non posso avere troppo di una cosa buona

Giuro mi vestirò con le cose più belle

Per favore, trattieni la lingua, oh, non dire un bel niente

Hmm, vedi la fotocamera, flash dell’iPhone

Si prega di fare un passo indietro, è il mio stile mi stai ostacolando

“Stai qui a lungo?” Oh no, sono solo di passaggio”

“Vuoi bere?” No, grazie per avermelo chiesto”

Uh, na na ay

Non comportarti come se mi conoscessi, come se tu mi conoscessi

Uh, na na ay

Io non sono il tuo amichetto, non sono il tuo amichetto

Uh, na na ay

Non comportarti come se mi conoscessi, come se tu mi conoscessi

Uh, na na ay

Tu non mi conosci, sì

Voglio dire, siamo in grado di mettere le forme insieme

Ma ciò non significa che sei nel mio giro

Sì, viaggio attraverso la vita e mi sento in pista

E se non riesci a tenere il passo, è meglio che ti fai da parte

Perché il denaro sembra migliore quando lo vedo tutto accatastato

Uh uh uh, vedere è impossibile godere troppo di una cosa buona

Giuro mi vestirò con le cose più belle

Per favore, trattieni la lingua, oh, non dire un bel niente

Hmm, vedi la fotocamera, flash dell’iPhone

Si prega di fare un passo indietro, è il mio stile mi stai ostacolando

“Stai qui a lungo?” Oh no, sono solo di passaggio”

“Vuoi bere?” No, grazie per avermelo chiesto”

Uh, na na ay

Non comportarti come se mi conoscessi, come se tu mi conoscessi

Uh, na na ay

Io non sono il tuo amichetto, non sono il tuo amichetto

Uh, na na ay

Non comportarti come se mi conoscessi, come se tu mi conoscessi

Uh, na na ay

Tu non mi conosci, sì

Hmm, vedi la fotocamera, flash dell’iPhone

Si prega di fare un passo indietro, è il mio stile mi stai ostacolando

“Stai qui a lungo?” Oh no, sono solo di passaggio”

“Vuoi bere?” No, grazie per avermelo chiesto”

Uh, na na ay

Non comportarti come se mi conoscessi, come se tu mi conoscessi

Uh, na na ay

Io non sono il tuo amichetto, non sono il tuo amichetto

Uh, na na ay

Non comportarti come se mi conoscessi, come se tu mi conoscessi

Uh, na na ay

Tu non mi conosci, sì.

