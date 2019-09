Tommaso Paradiso annuncia lo scioglimento dei Thegiornalisti: volano gli stracci tra gli ex componenti della band su Instagram Story

Tommaso Paradiso ha annunciato a sorpresa lo scioglimento dei Thegiornalisti su Instagram Story. I fan della band musicale, che si è imposta come uno dei fenomeni pop più clamorosi degli ultimi anni della musica italiana grazie agli album Completamente e Love e con il fenomenale tormentone Riccione, sono sotto shock.

L’annuncio shock di Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso ha stupito tutti con una Instagram Story al vetriolo nei confronti degli altri due membri della band musicale: Marco Primavera e Marco Antonio Musella. Ha annunciato che i Thegiornalisti non esistono più, dopo un periodo di forti tensioni all’interno del gruppo.

“Vi basti solo sapere che sono stato male – ha scritto Paradiso -. Sono stati mesi molto difficili; sono stato in silenzio; volevo che il Circo Massimo fosse una grande festa e non un funerale. Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Uscirà come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più dei Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso… è giusto che sia così… è stata una fantastica avventura che ci ha portato fino al Circo Massimo. Ma sapete meglio di me o come me che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne”.

Poi si è sfogato: “Ho scritto e cantato ogni singola nota e ogni singola parola di tutto ciò che avete finora ascoltato. Continuerò a farlo come Tommaso Paradiso. Sono stati, questi ultimi, mesi molto difficili; sono stato in silenzio. Per ora vi basti sapere che sono stato male. E per vivere bisogna stare bene, trovarsi in armonia, altrimenti un sogno può diventare un incubo”.

La replica stizzita di Marco Primavera e Marco Antonio Musella

La replica degli altri due componenti della famosa band non si è fatta attendere. Anche in questo caso lo strumento utilizzato per comunicare con il pubblico è stato Instagram Story, ma non dal profilo del gruppo bensì quello privato.

Il chitarrista Marco Rissa ha prontamente replicato: “Avrei voluto passare una serata tranquilla ma mi trovo costretto a rispondere che la decisione di un componente non può vincolare gli altri due. I Thegiornalisti continueranno!”. Poi la stoccata durissima al cantante: “Chi decide autonomamente di andare via può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo. Poi se ognuno può scrivere quello che vuole suoli social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones”.

Poi ha rivelato: “Ci hanno tolto le password. In molti segnalate che non riuscite a commentare la pagina Instagram dei Thegiornalisti. Non è nostra intenzione togliervi il diritto di parola e di opinione. Purtroppo, come nella story precedente, sono costretto a scrivere dal mio profilo privato che ci hanno tolto le password e né io né Marco (Primavera, ndr.) possiamo entrare e sbloccare i commenti. Mi dispiace ragazzi”.

Una fine davvero ingloriosa, raccapricciante e grottesca per una delle band musicali italiane più innovative e amate degli ultimi anni…

Redazione-iGossip