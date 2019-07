Com’è Anna Tatangelo senza trucco e senza filtri? Com’è la famosa e popolare cantante senza make up e al naturale? La compagna storica del celebre cantautore napoletano e coach di The Voice of Italy 2019 Gigi D’Alessio appare sempre molto truccata e bellissima sui social. I suoi detrattori l’accusano di aver ricorso un troppo alla chirurgia estetica e ai classici ritocchini.

In questo scatto social diventato virale la mamma vip italiana appare davvero molto diversa: viso scavato, carnagione pallida e qualche ruga. Per molti suoi fan è davvero irriconoscibile… I commenti si sprecano sul web.

Visualizza questo post su Instagram Saturday Night?? Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 11 Mag 2019 alle ore 1:53 PDT

Gli hater si sono come sempre scatenati con commenti negativi e insulti, ma la bellissima cantante e modella ha voluto lanciare un messaggio molto positivo alle donne: bisogna amare sempre le proprie imperfezioni e gli inestetismi del corpo e del viso.

Visualizza questo post su Instagram STRIKE A POSE @jeanpaulgaultier @cosimobuccolieri @hamarand Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 17 Apr 2019 alle ore 11:44 PDT

Redazione-iGossip