Taylor Mega rifatta: il prima e dopo della modella e web influencer

Taylor Mega si è rifatta e non l’ha mai negato. L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e web influencer ha pubblicato una foto amarcord di quando aveva 16 anni su Instagram Story. La modella era già bellissima e sensuale senza ritocchini e interventi di chirurgia estetica. “Queste foto sono del 2014 – ha scritto schiettamente la stessa ex naufraga vip nelle sue storie – Il naso è lo stesso, gli occhi sempre azzurri, le labbra molto più sottili. Capelli corti e scuri perché non andavo mai al mare, come ora. Le sopracciglia molto fini”.

La prima naufraga eliminata dall’Isola dei famosi 2019 ha sempre confessato di essersi rifatta le labbra e il décolleté.

Taylor Mega si è rifatta anche il Lato B?

Diversi mesi fa si era diffusa l’indiscrezione relativa al presunto intervento di gluteoplastica da parte di Taylor. Alberto Dandolo aveva scritto su Dagospia: “A Milano gira voce che la bombastica Taylor Mega prima di spiaggiarsi in Honduras si sia fatta sistemare il deretano dal suo chirurgo estetico di fiducia Giacomo Urtis. Si dice anche che ad apprezzarne fortemente le nuove stratosferiche forme sia stato in primis l’infoiatissimo Fabrizio Corona…”. Sarà vero? Che cosa ne pensate?

